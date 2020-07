Meteen een onderzoek naar net afgetreden Franse premier: pakte hij coronacrisis wel goed aan? SVM

03 juli 2020

19u47

Bron: Belga 0 Een speciale Franse rechtbank is een onderzoek begonnen naar de corona-aanpak van de net afgetreden Franse premier Edouard Philippe. Hij zou zich te afzijdig hebben gehouden bij de bestrijding van de coronaramp. Ook twee voormalige ministers van Volksgezondheid worden aangepakt, melden Franse media.

De rechtbank, die zich uitsluitend buigt over wangedrag door ministers, besloot tot actie over te gaan na het beoordelen van 53 klachten. Tot nu toe kwamen er 90 binnen. Negen zijn als toelaatbaar bestempeld. Het gaat om klachten van onder meer burgers, artsen, verenigingen en gedetineerden.

De eerste klagers meldden zich midden maart, enkele dagen nadat Frankrijk drastische maatregelen afgekondigd had om de corona-uitbraak in te dammen. Onder de klachten is het verwijt dat de ministers het leven van anderen in gevaar brachten door niet op tijd te handelen.

De stap komt op de dag dat president Macron zijn premier de laan uitstuurde. Philippe ontwikkelde zich de afgelopen maanden tot een populair politicus die veel in het nieuws kwam door de coronacrisis.

