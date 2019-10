Meteen arrestaties bij start van twee weken "internationale rebellie" voor klimaat jv

07 oktober 2019

09u29

Bij de start van twee weken "internationale rebellie" voor het klimaat zijn vandaag bij protesten in diverse steden al arrestaties verricht.

De milieuorganisatie Extinction Rebellion (ER) en verwante organisaties voeren in zowat zestig steden over de hele wereld acties van burgerlijke ongehoorzaamheid uit verzet tegen de “criminele inactiviteit” van regeringen bij het aanpakken van de klimaat- en ecologische crisis.

In de Nederlandse hoofdstad Amsterdam blokkeerden demonstranten de Stadhouderskade ter hoogte van het Rijksmuseum. Er was geen toestemming van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de actie. De klimaatactivisten werden omsingeld door de Nederlandse oproerpolitie ME en gesommeerd te vertrekken naar het Museumplein. Daarbij zijn al arrestaties verricht en zijn materialen van demonstranten in beslag genomen.

In Australische steden, zoals Sydney, Melbourne en Brisbane blokkeerden betogers meerdere straten. In Sydney arresteerde de politie dertig demonstranten omdat ze weigerden een straat vrij te geven nabij het Centraal Station.

Ook in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington zijn meer dan dertig betogers gearresteerd.

Onder meer in Kaapstad (Zuid-Afrika), Toronto (Canada), New York (Verenigde Staten) en Buenos Aires (Argentinië) staan acties gepland, net als in tal van Europese steden. In Londen bijvoorbeeld zullen alle wegen naar Westminster geblokkeerd worden.

De Belgische tak van Extinction Rebellion heeft geen acties gepland. Aanhangers trekken wel naar de acties in Amsterdam, Parijs en Londen om die te steunen.