Metallica schenkt kwart miljoen euro aan Roemeens kinderziekenhuis

FVI

15 augustus 2019

13u14

Bron: Belga 18 De Amerikaanse heavymetalband Metallica heeft 250.000 euro geschonken aan de organisatie Daruieste Viata die in Boekarest een eerste oncologisch ziekenhuis voor kinderen bouwt, zo is bij vernomen bij de organisatie die vertaald "Schenk leven" heet.

"Het is een geste waarvan we zelfs niet hadden durven dromen", zei tegenover het Franse persbureau AFP Carmen Uscatu, een van de twee stichters van Daruieste Viata, daags na een concert van James Hetfield en co in de Roemeense hoofdstad. "Wij willen wat vreugde schenken aan zieke kinderen, net als Metallica zijn fans van over de hele wereld gelukkig maakt."

"De laatste etappe van onze Europese tournee start met een zeer speciale gift", liet de band zelf weten in een communiqué van de door Metallica gestichte liefdadigheidsorganisatie All Within My Hands.