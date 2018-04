Met zijn 112 jaar en 259 dagen is Japanner officieel oudste man ter wereld Redactie

10 april 2018

12u27

Bron: AD 0 112 jaar en 259 dagen, zo oud is de Japanner Masazo Nonaka en daarmee is hij sinds vandaag officieel de oudste levende man ter wereld. Nonaka volgt daarmee Francisco Olivera uit Spanje op, die eerder dit jaar op 113-jarige leeftijd is overleden.

Nonaka, die geboren werd op 25 juli 1905, ontving het certificaat vandaag van Guinness World Records tijdens een ceremonie thuis in Ashoro op het noordelijke hoofdeiland Hokkaido in Japan.

De Japanner groeide op in een groot gezin. Hij werkte in een herberg met warmwaterbron die ooit van zijn ouders was en nu wordt gerund door zijn kleindochter.

Hij ligt nog regelmatig in die warmwaterbronnen en geniet ook af en toe van wat zoete lekkernij. Om zijn record te vieren, at hij dan ook een stuk van zijn lievelingstaart. Nonaka overleefde zijn vrouw en twee van de vijf kinderen die hij samen met haar kreeg.