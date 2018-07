Met zenuwgas vergiftigde Brit uit het ziekenhuis, anderhalve week nadat zijn partner eraan stierf ADN

20 juli 2018

19u18

Bron: ANP, Belga 0 De 45-jarige Brit die begin deze maand besmet is geraakt met het zenuwgas novitsjok, is vandaag uit het ziekenhuis ontslagen. Dat heeft de Britse gezondheidsdienst bekendgemaakt.

Charlie Rowley werd samen met zijn 44-jarige partner Dawn Sturgess gevonden in de plaats Amesbury. Dat ligt in de buurt van Salisbury, waar in maart de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd met hetzelfde zenuwgas. Dawn Sturgess overleed anderhalve week geleden.

De politie heeft een klein flesje uit de woning van de man als de bron van het zenuwgas geïdentificeerd. Het Britse stel kwam toevallig met het goedje in contact. Het is nog niet duidelijk of de man aanwijzingen kan geven over hoe hij en zijn vriendin in het bezit van het flesje zijn gekomen.



De speurders vermoeden dat de zaak verband houdt met de aanval met zenuwgas op de Skripals. Zij ontsnapten op het nippertje aan de dood en verblijven op een geheim onderduikadres. Londen acht Moskou verantwoordelijk voor de aanslagpoging.