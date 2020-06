Met tienduizenden tegelijk in een tot de nok gevulde zaal: Republikeinen willen partijconventie absoluut laten doorgaan en zoeken nieuwe locatie na veto gouverneur North Carolina TT

03 juni 2020

15u30

Bron: Reuters, Politico 0 Amerikaans president Donald Trump gaat definitief op zoek naar een andere locatie voor de Republikeinse Conventie, die van 24 tot en met 27 augustus in Charlotte in de staat North Carolina zou worden gehouden. Dat maakte hij via Twitter bekend. De gouverneur van de staat wil ook na lange onderhandelingen met de Republikeinse partij de conventie in zijn huidige vorm niet laten doorgaan door de coronapandemie.

Trump wil dat alle leden van de partij en al zijn aanhangers aanwezig kunnen zijn op de partijconventie waar hij officieel zal worden voorgedragen als de presidentskandidaat van de Republikeinen. Momenteel zou dat niet kunnen, vanwege de strenge maatregelen tegen het coronavirus. Zo’n Nationale Conventie is traditioneel het startschot van de verkiezingscampagne, en een dagen durend evenement dat massaal veel media-aandacht oplevert. De genomineerde van de partij wordt er officieel op het schild gehesen. Er worden in totaal ongeveer 50.000 aanwezigen verwacht, in de basketbalarena Spectrum Centre in Charlotte kunnen meer dan 20.000 mensen tegelijkertijd binnen.

Geen social distancing

“Ik had lang geleden al gepland om de Republikeinse Nationale Conventie in Charlotte, North Carolina, te houden, een stad waar ik van hou”, meldt Trump. “Gouverneur Roy Cooper (een Democraat, red.) weigert garanties te geven dat we gebruik kunnen maken van de Spectrum Arena - dat we miljoenen dollars uitgeven, iedereen er laten arriveren en hen dan moeten meedelen dat ze niet binnen mogen. Gouverneur Cooper is nog altijd in de blijf-veilig-binnen-modus en laat ons niet de Arena gebruiken zoals vooraf was gepland en beloofd.”

Cooper onderhandelde de voorbije weken intens met de Republikeinse partijtop waarbij hij voorstelde de conventie wel nog te laten doorgaan, maar op veel kleinere schaal dan oorspronkelijk gepland. Maar de partij hamerde erop dat de conventie moest kunnen plaatsvinden zonder al te veel social distancingmaatregelen of zonder mondmaskerverplichting.

“Het is jammer dat ze nooit akkoord zijn gegaan om het evenement te verkleinen of om veranderingen door te voeren om de mensen veilig te houden”, reageerde Cooper op Trumps boodschap. “Hoe hard we ook willen dat de omstandigheden in verband met het coronavirus zo positief evolueren dat de conventie kan doorgaan, is dat op dit moment erg onwaarschijnlijk.”

“Hadden er graag honderden miljoenen dollars en jobs gebracht”

De president zegt dat hij graag naar North Carolina was gekomen om “de mooie staat” aan de wereld te laten zien en er honderden miljoenen aan dollars en jobs te brengen. “Door de gouverneur zijn we nu genoodzaakt een andere staat te zoeken als gastheer van de Republikeinse Conventie.”

Verschillende staten, waaronder Tennessee, Florida en Georgia, hebben al laten weten Trump wel te willen ontvangen, maar de organisatie van zo’n massa-evenement is hoegenaamd geen sinecure. Normaal gezien gaat er maanden voorbereidingswerk aan vooraf, en de veiligheidsnormen zijn gigantisch, gezien de aanwezigheidslijst van toppolitici. Ook wordt een staat voor een conventie altijd strategisch gekozen in het licht van de verkiezingen zelf. North Carolina is een van de battleground states waar de presidentsverkiezing van november mogelijk beslist wordt, en er dan miljoenen uitgeven aan de lokale economie kan dan al eens helpen.

De Republikeinse partij bestudeert en bezoekt nu een aantal andere steden om toch een partijbijeenkomst te houden. Deze week zouden ze al naar Nashville in Tennessee trekken. Ook zou de optie overwogen worden om de conventie op te splitsten in een officieel stemgedeelte met de afgevaardigden in de ene stad en met het speechgedeelte in een andere.

Virtuele conventie bij Democraten?

De Democraten zouden hun conventie normaal midden juli houden in Milwaukee, in de al even belangrijke swingstaat Wisconsin. Door de corona-epidemie is hun partijbijeenkomst sowieso echter al uitgesteld naar 17 tot 20 augustus, en is ook die datum niet zeker. Mogelijk gaat de conventie fysiek zelfs niet door, en wordt er enkel virtueel gestemd over de kandidatuur van Joe Biden.