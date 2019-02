Met of zonder El Chapo: Sinaloa-kartel blijft “even sterk” kg

13 februari 2019

14u30

Bron: Belga 0 Het Mexicaanse Sinaloa-kartel zal volgens experten weinig schade ondervinden van de veroordeling van drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. De criminele organisatie is zo groot dat ze het verlies van een bekend kopstuk goed aankan, zegt Javier Oliva, veiligheidsanalist van de National Autonomous University of Mexico (UNAM). De macht van het kartel is volgens hem ongebroken.

Volgens een rapport van het Amerikaans Agentschap voor Drugsbestrijding (DEA) van vorig jaar heeft het Sinaloa-kartel nog steeds het grootste deel van de drugshandel in de Verenigde Staten in handen. Maar de organisatie krijgt in de VS concurrentie van het kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dat ook in Mexico het syndicaat uit de noordwestelijke deelstaat Sinaloa steeds meer onder druk zet.



CJNG, dat zich in 2010 afscheurde van het Sinaloa-kartel, probeert de organisatie uit Sinaloa te verdringen en meer macht te verwerven, zei Raúl Benítez Manaut, die bij de UNAM eveneens werkt aan veiligheidskwesties. Het Sinaloa-kartel blijft echter net zo sterk als voorheen, omdat het in de VS noch in Mexico financiële verliezen moest incasseren, aldus Benítez Manaut.

Gefragmenteerd

Omdat El Chapo en andere belangrijke drugsbaronnen gevangen zitten of gedood werden, worden de structuren van de georganiseerde misdaad in Mexico wel steeds meer gefragmenteerd, verklaarde de ngo InSight Crime, die zich bezighoudt met kartels in Latijns-Amerika. De tijd van de monopoliepositie van individuele organisaties is voorbij, aldus InSight Crime.

