Met novitsjok vergiftigde Brit opnieuw in het ziekenhuis ADN

21 augustus 2018

12u07

Bron: Belga 0 Charlie Rowley, de Brit die aan het begin van de zomer in het ziekenhuis in Salisbury werd opgenomen nadat hij vergiftigd was met het zenuwgas novitsjok, ligt sinds afgelopen weekend opnieuw in het ziekenhuis. Dat heeft zijn broer bekendgemaakt, die zegt dat hij problemen heeft met zijn gezichtsvermogen.

"Hij heeft me enkel verteld dat hij niet meer kan zien, dat zijn zicht troebel is", zegt Charlie's oudere broer Matthew Rowley vandaag in The Guardian. "Ik ben geen dokter, ik kan niet zeggen of de nieuwe ziekenhuisopname verband houdt met de novitsjok. Maar het is een duivels toeval." Zijn broer ligt op intensieve zorgen, aldus de man. Het ziekenhuis van Salisbury wil geen commentaar geven op dit specifieke geval, maar zegt wel dat het momenteel geen patiënten behandelt voor aan novitsjok gerelateerde gezondheidsproblemen.

De 45-jarige Charlie Rowley werd op 30 juni samen met zijn vriendin Dawn Sturgess (44) opgenomen in het ziekenhuis. Ze waren vergiftigd met novitsjok, doordat ze in aanraking kwamen met een flesje waarvan ze dachten dat er parfum inzat. De vrouw stierf op 8 juli, maar Charlie kon op 20 juli het ziekenhuis verlaten.



Het zenuwgas novitsjok werd in maart ook gebruikt tegen de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. De Britse politie behandelt hun vergiftiging als een poging tot moord. Londen beschuldigt Moskou ervan achter de aanval te zitten. De zaak heeft tot een diplomatieke crisis geleid tussen Rusland enerzijds en het Verenigd Koninkrijk en zijn westerse bondgenoten anderzijds.

