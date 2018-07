Met novitsjok vergiftigde Brit niet langer kritiek Redactie

11 juli 2018

15u10

Bron: afp 0 De 45-jarige Brit Charlie Rowley, die vergiftigd werd met novitsjok, "is niet langer in kritieke toestand". Dat kondigde het ziekenhuis van Salisbury, waar hij al sinds 30 juni verzorgd wordt, aan.



"Hij is niet langer in kritieke toestand. Zijn toestand is nu ernstig maar stabiel", zei Lorna Wilkinson, de verpleegkundige directrice van het ziekenhuis, in een verklaring.

Het ziekenhuis kondigde gisteren aan dat de patiënt weer bij bewustzijn was. "Charlie Rowley heeft 's nachts nog verdere vooruitgang geboekt", zei Wilkinson. "Er is nog een weg te gaan voor Charlie, maar de vooruitgang die we tot nu toe hebben gezien, moedigt ons aan om optimistisch te zijn", voegde ze eraan toe.

De politie kondigde aan dat ze kort met hem kon spreken, en dat de komende dagen opnieuw te willen doen.

Ook Dawn Sturgess, de partner van Charlie Rowley, werd vergiftigd met novitsjok. Ze overleed zondagavond in het ziekenhuis, waarna er een moordonderzoek werd ingeleid.

De belangrijkste hypothese van de politie is dat het gif gelinkt kan worden aan de aanval met hetzelfde zenuwgas begin maart op de Russische dubbelspionagent Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Salisbury.

De politie is woensdag nog steeds bezig met uit te zoeken waar en wanneer de twee, die vroeger dakloos waren, werden blootgesteld aan de hoge dosis novitsjok.