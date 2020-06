Met man en macht op zoek naar kroongetuige: Diogo Silva belde met hoofdverdachte vlak voor Maddie verdween SVM

05 juni 2020

19u20

Bron: The Guardian 6 Vormt Diogo Silva het ontbrekende puzzelstukje om het mysterie rond Madeleine McCann definitief op te helderen? Hij was diegene die nog contact had met hoofdverdachte Christian Brückner, een uur voordat het meisje spoorloos verdween. De man, die gezien wordt als een ‘kroongetuige’, wordt nu met man en macht opgespoord. Brückner zelf geeft voorlopig geen krimp.



Scotland Yard gaf onder meer twee telefoonnummers vrij, in de hoop cruciale tips van het publiek te verkrijgen. Een ervan behoorde toe aan de Duitse hoofdverdachte. Portugese media weten nu stellig dat het andere nummer ((+351) 916 510 683; nvdr) op naam van Diogo Silva geregistreerd stond. Dat is een veel voorkomende naam in Portugal. Het bijhorende WhatsApp-profiel werd verwijderd, persoonlijke details stonden er niet op.

Vraag blijft of Silva zelf belde of iemand anders zijn telefoon gebruikte. Als die man slechte bedoelingen had, is er natuurlijk ook een derde optie mogelijk: hij maakte gebruik van een valse naam, kwestie van onder de radar te kunnen blijven.

Het telefoontje startte om 19.32 uur en zou een half uur duren. Madeleine verdween ruim een uur later uit haar kamer in Praia da Luz. Tussen 21.10 en 22 uur om precies te zijn, op die trieste derde mei in 2007.

Verlaten dozenfabriek

De Duitse politie gaat intussen een verlaten dozenfabriek in Neuwegersleben (ten zuidoosten van Hannover; nvdr) onderzoeken. Brückner woonde daar in een camper, het is ook de plek waar zijn USB-stick met kinderporno gevonden werd. Het kleinood lag verborgen onder dierenbeenderen.

Speurders willen vooral onderzoeken of de hoofdverdachte ook iets te maken heeft met de verdwijning van Inga Gehricke. Zij was vijf jaar toen ze op 2 mei 2015 tijdens een familie-uitstap in Wilhelmshof vermist raakte. De locaties liggen op 90 kilometer afstand van elkaar, maar de dag ervoor had Brückner wel een auto-ongeval in die buurt.

Volgens de ‘Volksstimme’ keken de speurders -onder meer omwille van die USB-stick- toen specifiek in de richting van Brückner. Maar om de een of andere reden werd het spoor niet verder aangeboord.

“Putjes en littekens”

Verschillende vakantiegangers en locals getuigden na de verdwijning van Maddie over een verdachte “blonde man met putjes en littekens in zijn gezicht”. Allemaal hadden ze hem gezien in de buurt van het appartement waar de familie McCann op vakantie was. Brückner voldoet alvast aan die beschrijving.

In een Netflix-documentaire over de verdwijning van Maddie had de Britse Jayne Jensen het over twee verdachte blonde mannen. Ze leken wat rond te hangen en keken naar de flat van de McCanns, met bijzondere belangstelling voor het balkon. “Mijn zus liep iets voor mij”, klonk het. “Ze stopte en deed teken naar me met haar hoofd. Ik vroeg wat er was en ze zei ‘twee single blonde mannen alleen’. Het deed me giechelen. Toen we daarna hoorden dat Madeleine verdwenen was, moest ik aan de mannen terugdenken. Wie waren zij eigenlijk?” De vrouwen vermoeden dat het duo de omgeving aan het verkennen was.

Race tegen de klok

Voor de speurders wordt het een race tegen de klok om staalharde bewijzen tegen Brückner te vinden. Hij dreigt immers vervroegd vrij te komen voor de straf die hij momenteel voor drugsfeiten uitzit in de gevangenis van de Noord-Duitse stad Kiel. De eindbeslissing ligt in handen van het Bundesgerichtshof. In de verkrachtingszaak van een 72-jarige Amerikaanse toeriste in Portugal werd dan weer mogelijk een juridische fout begaan bij zijn uitlevering.

