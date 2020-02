Met kop en schouders boven Biden en Bloomberg uit: Bernie Sanders behaalt grote voorsprong in nieuwe peiling Presidentsverkiezingen VS ADN

19 februari 2020

18u16

Bron: Belga 0 De Amerikaanse senator Bernie Sanders heeft een grote voorsprong gehaald op de andere Democratische presidentskandidaten in een nieuwe nationale peiling van Washington Post en ABC News. Hij steekt met kop en schouders boven voormalig vicepresident Joe Biden en miljardair Michael Bloomberg uit.

Bernie Sanders haalt met 32 procent in de voorkeurspeiling de plaats in van Joe Biden, die vorige maand in de maandelijkse peiling aan de leiding stond. De senator staat nu negen procentpunten hoger dan een maand eerder. Vermoedelijk is dat te danken aan de positieve resultaten die Sanders behaalde in de Democratische voorverkiezingen in de staten Iowa en New Hampshire.

Joe Biden daarentegen is met 16 procentpunten gedaald en staat nu met evenveel procent op de tweede plaats. Voormalig New Yorks burgemeester Michael Bloomberg staat met 14 procent op de derde plaats, gevolgd door Elizabeth Warren met 12 procent. Pete Buttigieg, die in Iowa en New Hampshire ook goeie resultaten boekte, haalde slechts 8 procent. De peiling van Washington Post en ABC heeft een foutenmarge van 6 procentpunten.

Vanavond zullen de zes overblijvende Democratische presidentskandidaten het opnemen tegen elkaar in een debat in Nevada, waar zaterdag opnieuw een voorverkiezing volgt.

