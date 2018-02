Met intrede van wereldmachten heeft Syrische arena alle ingrediënten voor verdere escalatie Ghassan Dahhan

23 februari 2018

12u21

Bron: Trouw 4 Met Amerikanen die Russische strijders bombarderen, heeft de Syrische burgeroorlog zich nu echt ontwikkeld tot een internationaal conflict. Alle ingrediënten voor verdere escalatie zijn aanwezig.

In een antiek fabeltje wordt een paard door een hert verdreven van zijn land, en dat paard zoekt vervolgens zijn toevlucht tot de mens verderop. Hij vraagt hem om hulp: de mens gaat akkoord, doet hem een zadel om, bevestigt bit en teugels en stapt op zijn rug. Samen keren zij terug naar het land van het paard en slagen erin het hert te verjagen. Het paard heeft weliswaar zijn land terug, maar moet in ruil daarvoor de rest van zijn leven de bit in zijn mond en de mens op zijn rug voor lief nemen. De moraal van het verhaal: externe hulp kost je je vrijheid.

Wat in de Koude Oorlog uitbleef, gebeurt nu in Syrië: Amerikanen doden Russen

Dit verhaaltje tekent zich nu af in verschillende delen van Syrië. Assad heeft de hulp ingeschakeld van Rusland en Iran, de Koerden die van Amerika, en de rebellen en jihadisten die van Turkije. Het resultaat: Assad heeft de controle teruggekregen over de grote bevolkingscentra, de Koerden controleren Noordoost-Syrië, de jihadisten en rebellen de noordwestelijke provincie Idlib en delen van Zuid-Syrië.

