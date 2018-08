Met hun elf broers en zussen reisden Olga, Hein en Porgy stad en land af om hun zangkunsten te vertonen: "We waren een soort sekte" Isabel Baneke

09 augustus 2018

10u45

Bron: Trouw 0 Het gezin Franssen werd beschouwd als de Brabantse Von Trapp-familie. In de voorstelling 'De Sound of Mucus', waarmee ze op het Nederlands theaterfestival Parade staan, tonen de drie dat die vergelijking lang niet in alle opzichten opgaat.

Plagerig knijpt Hein Franssen in de borst van zijn zus Olga. Haar andere broer, acteur Porgy Franssen, kietelt haar in de nek. "Wat heb jij toch vandaag?", vraagt ze hem, terwijl ze een verontschuldigende blik naar de fotograaf werpt. In plaats van het formuleren van een antwoord, hapt Porgy's mond naar de oorlel van zijn zus. "Zo ging het vroeger al", verzucht ze geamuseerd.

Dat 'vroeger' is precies waar het over gaat in 'De Sound of Mucus', een half uur durende voorstelling waarmee broers en zus Franssen optreden op de Parade. Tot en met zondag speelt het drietal in Utrecht, daarna verhuist de show naar Amsterdam.

De Franssens groeiden op in een katholiek gezin van veertien kinderen in Eindhoven, met tien zussen en vier broers. Een van hen stierf vroeg. Muziek is waarmee het kroost werd grootgebracht. Moeder Carla Franssen-Heijmans, een zangpedagoge, liet haar kinderen al jong een instrument kiezen. De harp, blokfluit of viool werd daarop toegevoegd aan het gezinsorkest. Zij was degene die op de proppen kwam met de namen Porgy en - voor zijn tweelingzus - Bess, een verwijzing naar de gelijknamige opera van Gershwin.

