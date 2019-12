Met ‘Fabula’ heeft Efteling er hartverwarmende attractie bij 4D-film zonder dialoog en zonder hoogdravende boodschap (!) boeit van begin tot einde Steven Swinnen

08 december 2019

11u54 0 Een brommende beer en een edelmoedige eekhoorn gaan samenwonen. Maar vooraleer dat tot een goed huwelijk leidt, gaan ze samen eerst op wereldreis te land, ter zee en in de lucht. Met een 3D-brilletje op je neus reis je in de Efteling vanaf dit weekend mee.

Als reuzenpanda’s tegenwoordig gewoon in onze Ardennen hun bamboe komen fijnmalen voor al wie een kaartje koopt in Pairi Daiza, dan hoeft het natuurlijk niet te verbazen dat hét symbool van de bedreigde diersoorten op het witte doek wat aan belangstelling inboet. Met hulp van het Wereld Natuur Fonds telde het Nederlandse attractiepark Efteling begin deze eeuw 23 miljoen euro neer voor de PandaDroom: een bioscoopzaal waar bezoekers een natuurfilm van een kwartier voor de kiezen kregen met een nogal apocalyptische boodschap, die helaas niet zo fijn te malen viel als bamboe met vlijmscherp gebit. PandaDroom had een nobel doel – spring voorzichtig om met onze wereldbol – en had zeker z’n plaats in een pretpark, maar wie de catastrofale gevolgen van de houtkap in de derde wereld al eens aan z’n hart had laten komen, liep de volgende keer toch stijf door naar de achtbaan met z’n drie lussen en een kurkentrekker en de betoverende fantasiewereld in Symbolica, waar jolige muziek in het rond zoemt in plaats van een boodschap die de pret bederft.

Ook Efteling stelde vast dat de interesse voor PandaDroom flink taande en omdat ook het contract met het Wereld Natuur Fonds afliep, werd twee jaar geleden beslist om de attractie te schrappen. Het geraamte – een filmcomplex met een binnenspeeltuin en een restaurant – bleef, maar kreeg met ‘Fabula’ een volledig nieuwe outfit. Ook bij het nieuwe 4D-filmavontuur waaraan 150 mensen twee jaar lang werkten, krijgt het thema natuur de hoofdrol, maar hoogdravende moraallessen blijven (gelukkig) achterwege. Dit weekend opende de attractie voor het grote publiek. Wie ‘Fabula’ bezoekt, komt eerst terecht in een hol in de bergen, waar je kan kijken naar een filmpje over het leven… in een hol in de bergen. Iets simpels kan soms ook geniaal zijn. Het verhaal dat het Britse studio Aardman – dat met Wallace & Gromit, Chicken Run en vooral het briljante ‘Shaun het schaap’ al mooi blinkende sporen verdiende – samen met Efteling bedacht, gaat over een beer en een eekhoorn. De beer kan het luidst brullen en gedraagt zich als een dwingeland in het dierenrijk. Tweeten doet de beer niet, maar zeker de wat oudere bezoekers zullen bij het verhaaltje best wel een politieke metafoor kunnen verzinnen. De eekhoorn is het enige diertje dat zich niet neerlegt bij de heerschappij van de beer en zich daarom wél neerlegt op het meest malse plekje in het hol: dat van de beer.

In een 4D-filmavontuur met water-, geur- en windeffecten in het tweede deel van Fabula zie en merk je hoe de twee dieren het eerst met elkaar aan de stok krijgen en daarna uiteraard niet meer zonder elkaar kunnen. Daar komt geen relatietherapeut bij te zien, maar wel de toverstaf van Klaas Vaak, het zandmannetje van de Efteling dat magie in de vingers heeft. Hij stuurt de beer en de eekhoorn op wereldreis door de jungle, de savanne en het koraalrif waardoor de beer beseft dat hij tegenover een leeuw, een aap of een haai ook best wat kan dimmen. Moraal van het verhaal: willen ook de grootste egoïsten overleven, zullen ze eerst moeten leren vriendjes te maken.

Op een speelse manier weet ‘Fabula’ een verhaal van acht minuten zonder ook maar één stukje dialoog in verwerkt te vertellen, dat toch blijft boeien van begin tot het einde. De 4D-effecten trekken de bezoeker mee in het verhaal. Brult de beer, dan wapperen de haren in de zaal. Wie een bril draagt, mag de glazen poetsen als de struisvogel krijst met wat teveel speeksel. Zeker kleintjes zitten soms comfortabeler met de armen voor hun ogen als de haai aanvalt. En gelukkig blijkt wanneer één diertje flatulentie vertoont, dat de 4D-geurtechnologie nog niet helemaal op punt staat. Hoeft ook niet trouwens. Die prot was trouwens tijdens het productieproces nog een twistpunt, zo gaven de makers bij de première toe. Aardman brengt de ‘Fabula’-film wereldwijd uit en is bezorgd om reacties in culturen waar ze met winderige grappen niet kunnen lachen. ‘Dat moeten ze dan maar leren’, vond Efteling en het park hield voet bij stuk.

Oudere bezoekers die PandaDroom de vorige jaren niet links lieten liggen, zullen bij ‘Fabula’ wel hier en daar een déjà vu krijgen, maar Efteling is er in korte tijd – PandaDroom lag maar zes weken stil – toch in geslaagd om met 3,5 miljoen euro een destijds dure attractie in een vrolijk, modern jasje te steken. In het restaurant biedt het park met verse en verantwoorde vlees-, vis- en veganistische gerechten de wereldkeuken aan voor wie het in plaats van ‘patat met kroket’ ook weleens quinoa, parelcouscous of andere gerechten uit reuzenpanda-streken mag zijn. Een vlijmscherp gebit kan nooit kwaad, maar hoeft niet.