Met duizenden in de rij om het leven van jongen (5) met acute leukemie te proberen redden Sven Van Malderen

04 maart 2019

17u18

Bron: Daily Mail 0 In Groot-Brittannië worden de grote middelen bovengehaald om het leven van een vijfjarige jongen te redden. Oscar Saxelby-Lee lijdt aan acute leukemie, een vorm van bloedkanker waarbij het beenmerg aangetast wordt. Na een oproep van de ouders trotseerden maar liefst 4.855 mensen de regen om zich aan te bieden als mogelijke stamceldonor.

De klok tikt: volgens dokters heeft de jongen uit Worcester slechts drie maanden om een geschikte match te vinden. Als er tegen dan niets gevonden wordt, slinken zijn overlevingskansen enorm. Oscar heeft al chemotherapie gekregen, maar die behandeling volstaat niet om de ziekte te overwinnen.

De alarmbellen gingen af toen er plots blauwe plekken op zijn lichaam verschenen. In december volgde dan de bikkelharde diagnose.

De ouders bleven echter niet bij de pakken zitten: ze lanceerden de campagne ‘Hand in hand voor Oscar’ om toch die ene naald in de hooiberg te proberen vinden. “Op een bepaald moment zagen we geen licht meer aan het eind van de tunnel”, aldus Olivia Saxelby. “Maar dankzij de lach en de vastberadenheid van Oscar hebben we toch weer moed gevonden. Als familie zijn we nooit sterker geweest. Het was onze zoon die er ons aan herinnerde dat we moeten blijven strijden. Hijzelf heeft nooit een teken van zwakte getoond, hij is een echte vechter.”

Het succes bleef niet uit: op het schooltje waar Oscar les volgt, boden duizenden mensen zich spontaan aan. “Maar het blijft een moeilijke opgave, het valt te vergelijken met de Lotto winnen”, stelt Sarah Gray als woordvoerster van DKMS (de organisatie die de stalen zal onderzoeken; nvdr). “Hoe meer mensen zich bij ons registreren, hoe groter de kans natuurlijk om het leven van patiënten te redden.” Bij een van de vorige oproepen kwamen 2.200 kandidaten opduiken, dat record is nu dus alvast verpulverd.

Ook de juf van Oscar leeft hard mee. “Ik geef nu al twintig jaar les, maar het is de eerste keer dat een kind uit mijn klas zo’n grote berg dient te beklimmen”, aldus Sarah Keating. “Je hoort wel eens zo’n verhaal en dan vind je dat erg, maar verder gebeurt er niets. Nu gaan we er samen voor vechten.”

Ook voor haar assistente Laura Senter (22) kwam het nieuws als een schok. “Ik kon het eerst niet geloven. Net voor de kerstperiode zag hij er nog even vrolijk als anders uit. Het is een ware nachtmerrie, zeker omdat je er niets kan tegen doen.”