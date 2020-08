Met dit plan moet het weer mogelijk worden om veilig naar de VS te vliegen - zonder mondmasker KVE

20 augustus 2020

15u39

Bron: Die Welt 0 Luchtvaartmaatschappijen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan maken zich sterk dat veilig reizen van en naar de Verenigde Staten weldra weer mogelijk zal zijn. Ze hebben een plan uitgedokterd om de intercontinentale vluchten te hervatten. In een proefproject zullen vier grote Amerikaanse steden worden verbonden met München en Frankfurt in Duitsland. Zo ziet het plan eruit.

De Duitse Luchtvaartassociatie BDL heeft een concept voorgesteld waarbij gewerkt wordt met snelle coronatesten om het passagiersverkeer tussen Europa en de Verenigde Staten weer mogelijk te maken. Het plan werd mede uitgewerkt door Lufthansa, United Airlines, American Airlines en de multinationale luchtvaartonderneming IAG.

“Steeds betere en snellere testprocedures voor het opsporen van het coronavirus maken een veilige vlucht ook mogelijk zonder de verplichting om een mondmasker te dragen”, verklaarde BDL-voorzitter Peter Gerber.



48 uur

“De tests moeten worden erkend aan beide zijden van de Atlantische Oceaan en mogen niet ouder zijn dan 48 uur”, zei Gerber. “Op deze manier kan het risico van een introductie van het virus door reizigers in andere landen tot een minimum worden beperkt.” Met die snelle tests is er een hoge mate van zekerheid dat zelfs indien er in die korte periode voor de vlucht alsnog een infectie optreedt, dat de virale lading dan niet significant is, klinkt het. Mondmaskers zijn dan niet nodig.

Washington staat open voor het voorstel, maar Duitse en Europese besluitvormers lijken nog te aarzelen. Vooralsnog gelden er immers strikte inreisverboden tussen de Verenigde Staten en Europa, met uitzondering van specifieke essentiële reizen. Tijdens het pilootproject zullen de Amerikaanse luchthavens Boston, Chicago, Los Angeles en Newark bij New York weer aangevlogen worden. In Duitsland gaat het om de luchthavens van München en Frankfurt.

Duitse luchtvaartmaatschappijen denken dat de passagiersaantallen pas in 2024 zullen terugkeren naar het niveau van 2019. Voorwaarde hiervoor is echter dat er geen “grote golf” van nieuwe coronabesmettingen komt en dat een vaccinatie en medicijnen vanaf volgend jaar beschikbaar zijn.

