Met dit oude Volkswagen-busje op zonne-energie reist Fransman de wereld rond Erik Kouwenhoven

01 april 2018

10u52

Bron: AD.nl 1 Rémi Pillot, een jonge Franse luchtvaartingenieur, wil in een elektrisch Volkswagenbusje met aanhanger rond de wereld reizen. De dertiger uit Marseille doet dat op niet meer dan zonne-energie.

Pillot, die in Marseille woont, heeft zijn Volkswagen-bus zelf verbouwd tot een soort zonnepaneel op wielen. De auto wordt aangedreven door de 100 pk sterke motor van een elektrische Ford Transit en wordt gevoed door een half accupakket uit een Tesla Model S. Onder ideale omstandigheden zouden de zonnepanelen op zijn bus en aanhanger binnen acht uur de accu’s kunnen opladen.

50.000 kilometer in anderhalf jaar tijd

Het plan is om in anderhalf jaar tijd ruim 50.000 kilometer te rijden door 30 landen. De Franse avonturier wil daarmee aandacht vragen voor de ombouw van bestaande auto’s naar elektrische voertuigen. Zo’n ombouw zou minder kosten dan de aankoop van een nieuwe elektrische auto. Pillot denkt dat er een enorme markt is voor deze transitie gezien het snelle waardeverlies van de huidige dieselauto’s.

Voor auto’s op zonne-energie moet hij nog wat meer oefenen, want de bouw van zijn zonlichtbus kostte meer dan 100.000 euro.