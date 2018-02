Met deze valse paspoorten reisde Kim Jong-Un door westerse landen TK

Bron: Reuters 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un staat erom bekend dat hij zijn volk graag onder de duim houdt. Zo is het zo goed als onmogelijk voor de inwoners om het land te verlaten. De man zelf heeft echter meer van de wereld gezien dan je zou denken. Volgens Europese veiligheidsdiensten reisde hij in de jaren '90 onder een vals paspoort naar westerse landen.

Persagentschap Reuters kon een fotokopie van twee valse paspoorten bemachtigen. Op een daarvan prijkt een foto van de jonge Kim Jong-un, onder de alias Josef Pwag. Volgens het document werd hij geboren in Sao Paulo in 1983. Het andere paspoort behoort toe aan wijlen zijn vader Kim Jong-il, die de valse naam Ijong Tchoi gebruikt en hem een geboortedatum in 1940 geeft. Beide werden in februari 1996 uitgereikt door de Braziliaanse ambassade in Praag.

Hoewel de info op de documenten duidelijk vervalst is, zijn de paspoorten op zich wel rechtsgeldig. Het gaat om legitieme exemplaren die leeg werden opgestuurd naar consulaten, waar ze vervolgens uitgereikt werden. Volgens vijf Europese veiligheidsdiensten werden de twee Braziliaanse in de jaren '90 gebruikt om visa's aan te vragen voor westerse naties. Daarnaast zouden ze ook aangewend zijn tijdens reizen naar Brazilië, Japan en Hong Kong.

Het Braziliaanse ministerie voor Buitenlandse Zaken heeft een onderzoek naar de paspoorten opgestart. De Noord-Koreaanse ambassade in Brazilië weigerde alle commentaar. Sinds hij in 2011 aan de macht kwam, heeft Kim Jong-un - die overigens in Bern (Zwitserland) studeerde - zijn land niet meer verlaten.