Met deze simpele gewoonte als bestuurder kan je het leven van fietsers redden kg

11 oktober 2018

13u07

Bron: Telegraph, New York Times 4 Een Amerikaanse campagne moet automobilisten eraan herinneren dat ze hun autoportier het best met hun rechterhand openen wanneer ze hun voertuig verlaten. Dat zou onzachte aanrakingen met fietsers kunnen voorkomen. De methode wordt er ook weleens de ‘Dutch reach’ genoemd, naar onze noorderburen, die de gewoonte al jarenlang aanleren aan beginnend chauffeurs. Hieronder hoe je te werk gaat.

Het ontwijken van plots openslaande autoportieren is voor veel fietsers dagelijkse kost. Het zogenaamde ‘dooring’, waarbij een fietser tegen een autoportier botst, lijkt een relatief onschuldig fenomeen, maar is jaarlijks goed voor honderden ongelukken, waarvan enkele met dodelijke afloop. Simpelweg over de schouder kijken voor je als bestuurder uitstapt, zou veel ongevallen kunnen vermijden - maar die reflex bestaat bij velen nog niet.



Toch is er een verbazingwekkend eenvoudige oplossing, zo verkondigt Amerikaanse Michael Charney al jarenlang. Charney, dokter op rust en zelf een toegewijd fietser, startte het Dutch Reach Project op in 2016 na de dood van de 27-jarige Amanda Phillips. Zij sloeg tijdens het fietsen tegen een open autoportier aan en stierf later aan haar verwondingen.

De Dutch reach

Charney hamert, samen met vele anderen, op één simpele handeling voor automobilisten. Namelijk: je rechterhand gebruiken om je autoportier te openen. Bij het uitstappen kunnen automobilisten het portier immers best openen met de hand die het verst verwijderd is van de deur, in meeste gevallen de rechterhand. Zo wordt de bestuurder gedwongen om zich naar het portier te draaien en wordt het makkelijker om over de schouder te kijken om eventuele fietsers te spotten.



Pas wanneer de kust veilig is, kan de bestuurder het portier rustig openen. Op die manier wordt het overigens ook makkelijker om andere weggebruikers op te merken, zoals motorrijders, joggers of andere wagens.

Lintje

In het Engels wordt de methode de ‘Dutch Reach’ genoemd, hoewel er in het Nederlands geen woord voor bestaat. Dat heeft een goede reden: bij onze noorderburen wordt de methode al jarenlang aangeleerd aan leerling-bestuurders en is het een integraal deel van het praktijkexamen. Voor velen is de ‘Dutch reach’ een automatisme geworden.

Als je als ervaren bestuurder die reflex niet hebt, kan je een geheugensteuntje gebruiken, raadt Charney aan. Bijvoorbeeld kan je een lintje knopen rond de klink aan de binnenkant van het portier: zo zal je de volgende keer bij het uitstappen er misschien wel aan denken om je andere hand te gebruiken.

