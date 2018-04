Met de wagen naar Frankrijk? Dan pas je maar beter op voor deze privéflitsers KAV

24 april 2018

16u07 0 Opgepast: in Frankrijk wordt sinds maandag al rijdend geflitst door een privébedrijf. Het proefproject start met 5 Peugeots 308 in Normandië, maar in 2020 zouden er 383 radarvoertuigen rondrijden om snelheidsovertredingen vast te stellen.

De auto’s zijn uitgerust met camera’s die via infrarood snelheidsovertredingen detecteren en een gps met een opgelegde route die de chauffeur moet volgen. Als die afwijkt van het traject, stopt de detectie. De route wordt door de overheid bepaald. De firma mag dus niet zelf kiezen om bijvoorbeeld in een zone-30 te gaan rijden of ’s nachts op een autosnelweg, omdat er dan meer overtredingen zouden vastgesteld kunnen worden. De firma wordt ook niet per overtreding betaald, maar voor de uren van de autorit.

Verboden op te jagen

De bestuurder moet voor de rit het alcoholslot gebruiken en moet zich aan de snelheid houden. Een andere chauffeur opjagen om een snelheidsovertreding uit te lokken, kan niet. Omdat er infrarood geflitst wordt, merkt de chauffeur zelf niets. De afhandeling gebeurt via een centraal systeem.

“Die hele omkadering maakt het bijzonder interessant”, vindt Stef Willems van Vias. “Het verhoogt de verkeersveiligheid en agenten kunnen voor andere opdrachten ingezet worden.” In ons land kan dit systeem niet toegepast worden, omdat vaststellingen enkel door een beëdigd ambtenaar, een agent dus, kunnen gebeuren. “Maar we volgen het project zeker op. De wet zou bij ons ook aangepast kunnen worden.”