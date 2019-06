Met de uitvaartbus naar je laatste rustplaats: voortaan is het mogelijk SPS

05 juni 2019

12u35

Bron: VRT NWS 0 Een Nederlands touringcarbedrijf heeft in samenwerking met de Belgische busbouwer Van Hool een uitvaartbus ontwikkeld, waarbij de doodskist tussen de passagiers staat. “Voor een laatste reis, discreet en waardig”, klinkt het op de site van touringcarbedrijf Koninklijke Beuk.

Op het vlak van innovatie staat de uitvaartsector niet stil. Nu is er dus de uitvaartbus. Die is ingericht voor de overledene en 26 familieleden die in zitjes met tafeltjes en een rondzit achterin plaats kunnen nemen. Om de privacy te garanderen zijn de ramen geblindeerd.

Aan boord kunnen ook persoonlijke foto’s en filmpjes getoond worden en muziek gespeeld worden. “En natuurlijk kan er een gewenste route langs favoriete-vaarwel locaties gereden worden”, klinkt het nog in het persbericht.

Bij busbouwer Van Hool zijn ze ervan overtuigd dat ook de Belgische uitvaartsector interesse zal hebben.