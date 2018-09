Met crimineel geld gekochte wagens krijgen sticker 'afgepakt' in Rotterdam Monica Beek

De politie in Rotterdam heeft twintig grote stickers met het woord 'afgepakt' besteld. Bedoeling is deze plakken op dure wagens die met crimineel geld zijn aangekocht.

Wim Hoonhout, hoofd van de communicatie van de Rotterdamse politie, ziet het al glunderend voor zich: de politie rijdt met een truck en aanhangwagen vol dure, met crimineel geld aangekochte wagens de straat uit, en op elke auto staat in grote blauwe letters: afgepakt. En niet 'in beslag genomen', nee, keihard: afgepakt.



"Zodat de buurt ook ziet dat er meer aan de hand is dan een kapotte accu", zegt Hoonhout. "Omwonenden hebben vaak al lang het gevoel, hier klopt iets niet bij die mensen. Door die stickers kunnen ze ook duidelijk zien dat de overheid wat doet aan 'ondermijning'. Met die term bedoelt de Nederlandse politie de vermenging van de onder- en bovenwereld. "En hopelijk bellen ze volgende keer dan ook sneller, omdat ze zien dat het nut heeft."

Ondermijning

Het tegengaan van ondermijning is een van de prioriteiten van de Rotterdamse politie. Het in beslag nemen van dure spullen die waarschijnlijk gekocht zijn met crimineel geld, is daar een belangrijk onderdeel van. Per jaar worden tientallen auto's afgepakt, al zitten daar ook voertuigen bij van mensen met een belastingschuld.



Hoonhout geeft toe dat de sticker ook naming en shaming in de hand werkt, voordat de rechter heeft geoordeeld, want tot dan toe gaat het slechts om verdachten.

"Maar aan elke beslaglegging is een flink onderzoek voorafgegaan. En we plakken zo'n sticker niet op elke auto. De buurt moet echt last hebben gehad van de ondermijning."