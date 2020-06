Met coronavirus besmette nertsenfokkerijen in Nederland worden geruimd mvdb

03 juni 2020

12u01

Bron: AD.nl 0 Een aantal nertsenfokkerijen in Nederland waar besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, wordt geruimd. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

Het gaat om acht fokkerijen waar de besmetting bevestigd is. Op een boerderij in Venray in Nederlands Limburg is de besmetting nog onzeker, dus de dieren daar worden vooralsnog niet gedood. Later vanmiddag stuurt de Nederlandse regering een brief over de nertsenhouderijen aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk wordt vandaag nog een begin gemaakt met de ruiming.

Eind april werd het coronavirus voor het eerst bij de bedrijven geconstateerd. Maandag werd bekend dat op nog eens drie bedrijven met het virus besmette dieren waren aangetroffen. De nertsen hebben het virus waarschijnlijk van besmette medewerkers gekregen, maar in zeker twee gevallen hebben mensen Covid-19 gekregen van besmette nertsen. Ook een aantal verwilderde katten rond de bedrijven bleken besmet met het virus.



De besmette nertsenfokkerijen bevinden zich in Noord-Brabant, de provincie die in het zuiden aan de Belgische provincies Antwerpen en Limburg grenst.

Nertsenfokkerijen in Nederland zijn vanaf 2024 verboden. Op 1 januari van dat jaar moet het laatste bedrijf gestopt zijn.

