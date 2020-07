Met bijna alle stemmen geteld wint Duda Poolse presidentsverkiezingen met 51,21 procent HLA

13 juli 2020

08u51

Bron: Belga, ANP 0 De Poolse ontslagnemende president Andrzej Duda ligt, met 99,97 procent van de stemmen geteld, nipt voor op zijn tegenstander Rafal Trzaskowski. Duda is goed voor 51,21 procent van de stemmen, meldt kiescommissie PKW maandagvoormiddag.

Duda, die de eerste ronde van de presidentsverkiezingen eind juni ruim won, is er zondag ternauwernood in geslaagd de burgemeester van Warschau, Trzaskowski, de baas te blijven met net iets meer dan de helft van de stemmen. Hij kreeg ruim 51 procent van de stemmen, Trzaskowski haalde 48,79 procent van de stemmen binnen. Er ontbreken nog stemmen uit vijf stembureaus in Polen en negen in het buitenland, maar die resultaten zouden geen invloed meer hebben op het eindresultaat, klinkt het. De huidige conservatieve president van de de nationalistische Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) kan zijn ambtstermijn dus nog eens vijf jaar verderzetten.

Sommige waarnemers voorspelden dat Duda met gemak zou winnen omdat het beleid van zijn regering bij de uitbraak van het coronavirus in de ogen van Polen goed is geweest. Maar in de tweede rond is het dus op een nek-aan-nekrace uitgelopen.



De opkomst was, met 68,12 procent, ongewoon hoog. Het land van ruim 38 miljoen inwoners moest een keuze maken tussen het conservatieve nationalistische beleid van Duda en de liberale pro-Europese Trzaskowski, die de kandidaat was van het Burgerplatform.

Duda had zondagavond al de overwinning opgeëist, toen uit peilingen bleek dat hij 50,4 procent van de stemmen had gehaald. De officiële resultaten worden pas ten vroegste maandagavond verwacht.

