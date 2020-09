Met bed de dijk op: zo krijgen Covidpatiënten emotionele oppepper in Spaans ziekenhuis KVDS

07 september 2020

09u14

Bron: AP, La Vanguardia 9 Een ziekenhuis in de Spaanse stad Barcelona geeft Covidpatiënten op een opmerkelijke manier een opkikker. Het Hospital del Mar – dat aan zee ligt – brengt hen in hun bed naar de dijk, zodat ze even van de zon en de zee kunnen genieten. En dat lijkt te werken.



Volgens de artsen van het ziekenhuis zou een uitstapje van tien minuten naar het strand al een positief effect hebben op het emotionele welzijn van patiënten. Intussen is een onderzoek gestart om te zien of die anekdotische waarnemingen ook een wetenschappelijke basis hebben.

Kunstmatige coma

Covidpatiënt Francisco España (60) ondervond het vrijdag alvast aan den lijve. Hij mocht na bijna twee maanden van infusen en kunstmatige coma op de dienst intensieve zorgen eindelijk nog eens naar buiten. In zijn ziekenhuisbed genóót hij zichtbaar, terwijl een medisch team hem nauwlettend in de gaten hield. “Dit is één van de beste dagen die ik me voor de geest kan halen”, klonk het.



Zijn herinneringen aan de afgelopen 52 dagen zijn “in een waas gehuld”. “Ze zeggen dat ik iets groots heb overwonnen”, gaat hij verder. “Ik begin te beseffen dat ik erg blij moet zijn.”

Het experiment met de uitstapjes naar zee begon al vóór de coronacrisis toesloeg, zo’n twee jaar geleden. Het moest de dienst intensieve zorgen menselijker maken. Toen de coronacrisis uitbrak, werd het project even onderbroken om de stroom aan patiënten te kunnen opvangen, maar sinds begin juni werd het hervat. Na een tweede onderbreking bij de start van de tweede coronagolf, ging het ziekenhuis er opnieuw mee van start.

Emotioneel welzijn

“Het is belangrijk om het emotionele welzijn van patiënten niet uit het oog te verliezen en ermee aan de slag te gaan als ze aan hun herstel beginnen”, aldus dokter Judith Marín.

De uitstapjes zijn alleen voor patiënten die na hun opname een negatieve coronatest afleggen. Twee tot drie patiënten per week krijgen de kans om de dijk op te gaan.