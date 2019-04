Met aftreden keizer breekt nieuw tijdperk aan voor Japan IB

01 april 2019

07u15

Het nieuwe keizerlijke Japanse tijdperk heet Reiwa. Dat heeft de regering van het land vandaag bekendgemaakt. Reiwa gaat in als de huidige keizer Akihito op 30 april aftreedt en zijn zoon Naruhito op 1 mei de troon bestijgt. Daarmee komt het Heisei-tijdperk, dat in 1989 inging, ten einde.

Reiwa heeft meerdere betekenissen, onder meer ‘kalmte’', ‘vrede’’, 'orde’ en ‘harmonie’. De naam is (voor het eerst) afkomstig uit een oude Japanse anthologie van gedichten, de Manyoshu. “Die collectie drukt de rijke cultuur van onze natie uit, waar we trots op mogen zijn, net als op onze mooie natuur”, klonk het bij Abe. ‘Reiwa’ moet “zowel de schoonheid van de Japanse traditionele cultuur benadrukken als de toekomst waarin iedereen zijn dromen na moet kunnen streven, in het bijzonder jonge mensen", aldus de premier. “Onze natie staat voor een groot kruispunt en het is belangrijk dat oude Japanse waarden niet wegvagen. “Ons nationale karakter moet doorgegeven worden.”

Normaal gesproken wordt de naam van een nieuw tijdperk niet van tevoren bekendgemaakt. Abe heeft met deze traditie gebroken, omdat keizer Akihito besloten heeft af te treden. Het is voor het eerst in meer dan twee eeuwen dat een keizer aftreedt.

Het aftreden van Akihito betekent het einde van het Heisei-tijdperk dat begon in 1989.

Gengo's

Het Japanse systeem van tijdperken of ‘gengo's’, werd eeuwen geleden overgenomen uit China. Traditioneel moet de naam van het tijdperk passen bij de idealen van het volk, en bestaan uit twee ‘kanji’, Chinese karakters. Daarnaast moet de naam makkelijk te schrijven en te lezen zijn.

Door de jaren heen is de gengo ook een soort symbool geworden om een periode te vatten, zoals bijvoorbeeld de ‘sixties’ in het westen bepaalde beelden en gevoelens oproepen.

De decennia van het Heisei-tijdperk, dat in 1989 begon, zagen de instorting van de Japanse ‘bubbeleconomie’, gevolgd door jaren van economische stagnatie, een aantal natuurrampen en de opkomst van sociale media.