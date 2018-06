Met 230 kg dynamiet gaat berucht 'maffiahotel' tegen de vlakte sam

Bron: KameraOne/The Kansas City Star 0 In Kansas City (Missouri) zijn eergisteren twee grote gebouwen van het Park Place Hotel opgeblazen, een locatie die een cruciale rol speelde in de geschiedenis van de georganiseerde misdaad in Amerika. Het bouwwerk ging tegen de vlakte met ongeveer 500 pond (227 kg) dynamiet, verspreid over 2.200 boorgaten.

Het hotel opende in 1975 als de Breckenridge Inn en veranderde een paar keer van naam. Drie jaar na de opening kreeg het een tweede toren, waardoor het 328 kamers telde. Het gebouw bood onderdak aan een grote danszaal en een binnenzwembad, terwijl de gasten ook buiten beschikten over een zwembad en een meer. Veel trouwpartijen en andere evenementen vonden er plaats.

Het hotel, dat leegstond sinds 2016, was ooit het toneel voor een cruciale afluisteroperatie van het FBI waarmee een grootschalige witwasoperatie van de maffia in verscheidene Amerikaanse steden werd blootgelegd. Telefoontaps aan een betaaltelefoon in de lobby brachten in 1975 de constructie aan het licht waarmee criminele families geld doorsluisden uit de casino's in Las Vegas die ze in het geniep controleerden.

Afluisteroperatie

Agenten van de FBI volgden topcrimineel Carl 'Tuffy' DeLuna naar het hotel, waar hij in de lobby regelmatig belde met Joseph Agosto van het Tropicana Hotel in Las Vegas over de casino's. Hij gebruikte een betaaltelefoon om niet afgeluisterd te worden, want de FBI luisterde toen namelijk mee via meer dan dertig telefoons en verborgen microfoons in Kansas City en Las Vegas.

De FBI-operatie was zo groot dat de Amerikaanse opsporingsdienst zelfs een feestje organiseerde aan het zwembad om DeLuna te kunnen schaduwen, en om de gerechtelijke toelating te krijgen om de telefoon af te luisteren die hij gebruikte.

Rechtszaken

De bewijzen die zo verzameld werden, dienden mee om de maffiabazen van Kansas City, de broers Nick en Carl Civella, en tien andere maffiafiguren aan te klagen in een afromingszaak rond het Tropicana Hotel in 1981. Joseph Agosto, de man waarmee DeLuna belde in het Breckenridge Hotel, was daarin een sleutelgetuige. In 1983 liepen topfiguren van de georganiseerde misdaad uit Chicago, Milwaukee en Cleveland tegen de lamp in een verwante afromingszaak.

De afluisteroperatie vormde de historische basis voor de maffiafilm Casino uit 1995.

