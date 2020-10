Met 200 man wilden ze overheidsgebouw bestormen en gouverneur ontvoeren: complot in VS nipt verijdeld TT

Bron: Reuters 4 De FBI zegt een complot te hebben verijdeld om de gouverneur van de noordelijke Amerikaanse deelstaat Michigan, Gretchen Whitmer, te ontvoeren en gegijzeld te houden. Verschillende mannen zijn gearresteerd op verdenking van het opzetten van een complot om de lokale overheid omver te werpen. Er worden zeker dertien verdachten vervolgd.

De mannen zouden deze zomer een lokale militie benaderd hebben in de zoektocht naar hulp voor de uitvoering van hun plannen, blijkt uit rechtbankdocumenten die vandaag zijn vrijgegeven. Op een persconferentie vertelde de politie dat de verdachten van plan zouden zijn geweest Whitmer te ontvoeren bij haar vakantiewoning in de staat en dat ze daar ook al informatie over hebben verzameld.

Een van de verdachten zou in juni hebben gezegd “200 manschappen” nodig te hebben om het regeringsgebouw in hoofdplaats Lansing te bestormen. Daarna zou de gouverneur worden berecht voor verraad. Dat moest voor de presidentsverkiezingen in november gebeuren.



De FBI kwam het complot op het spoor via sociale media. Daar zou zijn gesproken over een mogelijke gewelddadige opstand tegen de overheid. De autoriteiten verzamelden meer informatie over die plannen door undercoveragenten en infiltranten in te zetten. De verdachten leken van mening te zijn dat de autoriteiten in meerdere staten zich niet aan de grondwet houden. Er zou onder meer de hulp zijn ingeroepen van een militie. Ook wilden de verdachten volgens de FBI vermoedelijk deze week explosieven kopen.

Levenslang

De autoriteiten vervolgen zes mannen die betrokken zouden zijn bij het complot om de gouverneur te ontvoeren. Zij riskeren een levenslange gevangenisstraf. Ook zeven mensen die banden hebben met de militie Wolverine Watchmen moeten zich voor de rechter verantwoorden. Ze worden verdacht van logistieke steun aan terroristen en andere strafbare feiten.

De Democraten Whitmer staat bekend als een van de felste critici van president Donald Trump. Die heeft haar al omschreven als “die vrouw uit Michigan” en schreef eerder dit jaar “bevrijd Michigan” op Twitter. Dit voorjaar kreeg ze felle kritiek te verwerken van een aantal inwoners uit haar staat door de strenge coronamaatregelen die ze nam. Vooral extreemrechtse groeperingen waarvan sommige leden zwaarbewapend waren betoogden daarbij wekenlang voor het lokale parlement in Michigan uit protest tegen Whitmer.

“Ziek”

Whitmer noemde de samenzweerders tijdens een persconferentie “ziek” en “verdorven”. Ze haalde ook uit naar president Donald Trump. Die kreeg het verwijt dat hij tijdens de pandemie voor meer wantrouwen en woede in de samenleving heeft gezorgd. “De president stond vorige week nog voor het Amerikaanse volk en weigerde witte nationalisten en haatgroepen te veroordelen, zoals deze twee milities uit Michigan.”

Een aanklager verwees eerder vandaag al over de zaak naar het verharde politieke klimaat. “We kunnen het in Michigan oneens zijn over politiek, maar die onenigheid zou nooit tot geweld moeten leiden.”