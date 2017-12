Met 11.430 moorden presenteert Colombia de 'beste' cijfers in 40 jaar

In Colombia zijn dit jaar opnieuw minder moorden gepleegd. Dit jaar was zelfs het laagste aantal moorden in veertig jaar. Tot dusver zijn dit jaar 11.430 moorden geregistreerd en dat zijn er 320 minder dan vorig jaar. De cijfers komen van het ministerie van Defensie. Daarmee staat het moordcijfer op 24 per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: in België kwamen twee jaar geleden 1,96 per 100.000 inwoners om door moord en doodslag.