Mesaanvaller (19) met valse bomgordel in Londen was extremist die enkele dagen geleden vrijkwam

02 februari 2020

16u27 344 Een 19-jarige man heeft in een drukke Londense winkelstraat twee mensen neergestoken met een mes. De dader werd door politieagenten doodgeschoten. Een gewonde verkeert in kritieke toestand. Volgens Sky News was de aanvaller met islamitische achtergrond vorige maand vrijgelaten uit de gevangenis. Het gaat om de 19-jarige Sudesh Amman. De politie gaat uit van een terreurdaad. De bomgordel die de man droeg, was nep.

De dader sloeg omstreeks 14.30 uur toe voor de deur van een supermarkt in Streatham, niet zo ver van de wijk Croydon.

Volgens de Britse media werd onder meer een vrouw op een fiets in de rug gestoken. Getuigen beweren dat ze drie schoten hoorden, allicht kwamen die van de politie.

“Een man stapte uit een winkel, trok een mes en begon zomaar mensen neer te steken”, aldus een verpleegster. “De uitbater probeerde het wapen nog af te nemen, maar dat lukte niet. Ik zag drie gewonden liggen, een van hen kon de de dader geweest zijn.” Volgens een andere getuige werd ook een man neergestoken. “Hij werd geraakt in de buik en was er erg aan toe.”

Een van de slachtoffers ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een tweede slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht maar is buiten levensgevaar. Een vrouwelijke passant liep licht letsel op door rondvliegend glas, afkomstig van een ruit die sneuvelde door een politiekogel.

“Ik stak de weg over toen ik een man met een machete en zilverkleurige blikken op zijn borst zag”, voegt een negentienjarige student toe. “Hij werd achtervolgd door -naar ik aanneem- een politieagent in burgerkleding.”

Agenten omsingelden -met het wapen in de aanslag- een man die op het voetpad lag. Om zijn middel leek hij een gordel te dragen met zilverkleurige capsules ter grootte van kleine thermosflessen. De bomgordel bleek nep.

Dader was pas vrijgelaten

De aanvaller kwam vorige maand ‘automatisch’ vrij nadat hij de helft van zijn driejarige celstraf had uitgezeten. Hij was geradicaliseerd en belandde in 2018 in de gevangenis wegens het verspreiden van terroristisch materiaal. Dat heeft Sky News bekendgemaakt. Het gaat om de 19-jarige Sudesh Amman. De door messen geobsedeerde man uit Harrow fantaseerde over het uitvoeren van een terreuraanval met een mes of met zuur en deelde ook propaganda van al-Qaeda in een WhatsApp-groep die door zijn familie werd gebruikt.

De Britse politie hield de man na zijn vrijlating in de gaten omdat de vrees bestond dat hij nog steeds zeer radicaal was. “Ik heb begrepen dat die persoon onder actieve politiebewaking stond ten tijde van het incident”, liet Sky’s veiligheidsspecialist via Twitter weten. Dat zou verklaren hoe het mogelijk was dat agenten in burger zo snel na het eerste signaal van een aanvaller met een groot mes, mogelijk een machete, ter plekke waren en met getrokken pistool ingrepen.

De politie preciseerde dat agenten van de antiterreureenheden ter plaatse waren “in het kader van een preventieve operatie”, waarmee ze lieten uitschijnen dat de dader inderdaad in het oog gehouden werd, zoals Britse media hadden gemeld.

Het incident was “terreurgerelateerd”, verklaarde de Londense politie later op Twitter. Scotland Yard riep op de zone te vermijden. “Terroristen proberen onze manier van leven te vernietigen. Hier in Londen zullen ze daar nooit in slagen”, reageerde burgemeester Sadiq Khan.

Volgens de BBC zijn mobiele eenheden van de Britse antiterreurpolitie voortdurend onderweg in Londen om bij een terreuraanval zo snel mogelijk te kunnen optreden.

Twee maanden geleden vond een gelijkaardige terreuraanval plaats bij de London Bridge. Een 28-jarige man met een nepbom om zijn middel stak toen ook willekeurige voorbijgangers neer. Twee van hen overleden, drie raakten gewond. Het bleek te gaan om Usman Khan, een veroordeelde terrorist die eind 2018 onder voorwaarden vrijgelaten was. De aanval werd later door IS opgeëist.

