Mesaanval in Edmonton: verdachte is Somaliër die vluchtelingenstatus had aangevraagd

03u17

Bron: Belga 0 AP De politie onderzoekt de plaats van de aanval in Edmonton, Canada. De man die ervan verdacht wordt zaterdagavond vijf gewonden te hebben gemaakt in het Canadese Edmonton, is een Somalische asielzoeker. "Hij had een aanvraag lopen om het vluchtelingenstatuut te krijgen", zegt de federale politie vandaag.

De 30-jarige man, door lokale media geïdentificeerd als Abdulahi Hasan Sharif, was gekend bij de inlichtingendiensten. "We kunnen bevestigen dat in 2015 een klacht werd ingediend bij de politie van Edmonton omdat de verdachte een extremistische ideologie aanhing", zegt adjunct-commissaris Marlin Degrand van de Royal Canadian Mounted Police. "Na een grondig onderzoek was er onvoldoende bewijs om hem aan te klagen voor terrorisme. Bovendien werd de verdachte op dat moment niet als een bedreiging beschouwd voor de veiligheid van Canada."





Dranghekken

De verdachte reed zaterdagavond in de buurt van het Commonwealth Stadium, waar een wedstrijd voor de Canadian Football League aan de gang was, in volle vaart door opgestelde dranghekken en ramde een politieagent. De man stapte uit en deelde de politieagent nog enkele messteken toe alvorens te voet weg te vluchten. Later werd de bestuurder geïdentificeerd achter het stuur van een bestelwagen. Hij ging er opnieuw vandoor en reed op twee verschillende plaatsen in de stad nog vier voetgangers aan. Uiteindelijk kon hij worden gevat.