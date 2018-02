Merkels partij stemt met overweldigende meerderheid voor nieuwe 'GroKo', bondskanselier eist "duidelijke gevolgen voor wie weigert te integreren" TT

26 februari 2018

14u43

Bron: Die Welt, Der Spiegel, Focus, Reuters 4 In Berlijn heeft een grote meerderheid van het bijzondere congres van de christendemocratische CDU, de partij van bondskanselier Angela Merkel, de nieuwe regering met de sociaaldemocraten goedgekeurd. Merkel riep haar partijgenoten op hun verantwoordelijkheid op te nemen in moeilijke tijden, en ze maakte zich sterk dat het regeerakkoord heel wat strijdpunten van de CDU bevat. Uitkijken is het vooral echter naar wat de SPD-basis zondag beslist, die veel verdeelder is over een nieuwe Groβe Koalition.

975 afgevaardigden moesten vandaag beslissen al of niet in een nieuwe "grote coalitie" (GroKo) met de Beierse zusterpartij CSU en de sociaaldemocratische SPD te stappen. Bij de stemming om 15.30 uur stemden slechts 27 afgevaardigden tegen.

Merkel opende vanmiddag het congres met een speech van een uur, waarin ze vooral probeerde te benadrukken waarom de CDU een leidende rol moet spelen in de nieuwe regering.

Der 30. Parteitag der CDU Deutschlands hat dem Entwurf des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD zugestimmt. #cdupt18 pic.twitter.com/IBW413SwBh CDU Deutschlands(@ CDU) link

Lessen trekken

"Het ligt aan ons om te beslissen of we de wil hebben het land vorm te geven", aldus Merkel. "Het ligt aan ons of dit land in moeilijke tijden op koers blijft."

De bondskanselier zei ook lessen te willen trekken uit de lage score voor haar partij bij de verkiezingen van september. Daarin bleef de unie van CDU en CSU met 33 procent wel de grootste, maar moest ze wel een fors verlies van bijna 9 procentpunt slikken. "De verliezen sporen ons aan de juiste antwoorden op de ontevredenheid en zorgen te geven. We hebben gevochten en waren ontgoocheld. Maar de partij zou niet de CDU zijn als ze zich jammerend in een hoekje zou terugtrekken", maakte Merkel zich sterk.

Nultolerantie

Op het vlak van migratie klonk Merkel streng. "Er zijn duidelijke basiswaarden nodig voor de integratie, net als duidelijke gevolgen voor wie weigert te integreren. Uitwijzingen moeten consequenter gebeuren. Ook dat is onze opdracht." Bij het thema veiligheid kondigde de bondskanselier een nultolerantie aan. "Over veiligheid valt niet te onderhandelen. Samenhang kan er maar zijn met gemeenschappelijke regels. Veiligheid behoort tot de kerntaken van een sterke staat. Nultolerantie is ons motto."

Onder andere met een nieuw ministerie van 'Heimat' hoopt de bondskanselier de ontevreden (centrum-)rechtse kiezer opnieuw voor zich te winnen, in plaats van nog meer stemmen te verliezen aan de anti-immigratiepartij AfD. "We willen leven in een land waarin we met elkaar spreken, en niet over elkaar, waarin we beargumenteerd van mening verschillen, maar ons niet als woestelingen bekampen."

Nieuwe belastingen en een hogere staatsschuld zullen er met de CDU niet komen, klonk het nog.

Plaats voor jongeren

Gisteren had Merkel de CDU-leden van haar toekomstige regeerploeg voorgesteld. Daarbij is ook plaats voor de jonge garde in de partij. Onder andere Jens Spahn, een van Merkels scherpste critici in eigen rangen, krijgt een ministerpost: hij mag het ministerie van Gezondheid gaan leiden.

In de loop van de namiddag staat nog de verkiezing van minister-president Annegret Kramp-Karrenbauer van Saarland tot nieuwe secretaris-generaal op de agenda. 'AKK' wordt door veel waarnemers gezien als Merkels opvolgster, die aan het hoofd van de partij in de voetsporen van de bondskanselier treedt.

Of er effectief een nieuwe GroKo en een vierde ambtstermijn voor Merkel komt, valt trouwens nog af te wachten. Pas zondag wordt duidelijk of ook de meer dan 450.000 SPD-leden voor regeringsdeelname hebben gestemd. Bij de sociaaldemocraten leeft heel wat meer tegenstand dan bij de christendemocraten.

Die CDU ist eine Mitmachpartei! Wir diskutieren über unsere Politik und den Koalitionsvertrag. Bislang 50 Wortmeldungen in der ersten Runde beim #cdupt18. pic.twitter.com/pnBcd6AZlY CDU Deutschlands(@ CDU) link