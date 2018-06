Merkel wil bilaterale oplossingen op Europese top jv

18 juni 2018

16u47

De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) wil op de Europese top eind juni bilaterale akkoorden zoeken rond asiel en migratie. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer van zusterpartij CSU heeft Merkel daarvoor twee weken de tijd gegeven. Komt er geen akkoord met Europese partners, wil hij starten met het terugsturen van migranten aan de grens. Merkel zei echter dat dit na de Europese top niet automatisch zou gebeuren. Zij wil daarna eerst met haar partij overleg plegen.

"We ondersteunen het initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, om bijkomend een masterplan voor migratie aan te brengen", aldus Merkel tijdens een persconferentie. "CDU en CSU hebben het gemeenschappelijke doel om de migratie in ons land beter te ordenen, aan te sturen en het aantal mensen dat naar ons komt, duidelijk te verminderen, opdat een situatie zoals in 2015 zich niet zal en kan herhalen", aldus Merkel.

"Bij alles wat we doen, moeten we Duitse en Europese belangen gezamenlijk vertegenwoordigen", zei ze ook. Daarom wil Merkel niet unilateraal, zonder akkoorden en ten koste van derde landen handelen.

Seehofer wil vanaf nu al buitenlanders die een inreis- of verblijfsverbod in Duitsland hebben, het land niet meer binnenlaten. Hij zal de federale politie daarvoor de nodige richtlijnen geven, zei hij. Zijn partij had eerder beslist dat met het terugsturen zal begonnen worden als er geen akkoorden worden beklonken met partners binnen de EU. Het gaat dan vooral om asielzoekers die al in een ander EU-land zijn geregistreerd. De CSU gaf Merkel zo een ultimatum van twee weken om een Europese oplossing te vinden.

De bondskanselier stelde wel dat het terugsturen aan de grens na de Europese top niet "automatisch" zou starten. Ze wil daarna eerst met haar partijleiding spreken. Ze waarschuwde ook voor een "negatief domino-effect" in het geval dat mensen aan de grens zonder afspraken worden teruggestuurd.