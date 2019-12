Merkel weigert vragen te beantwoorden omtrent uitwijzing Russische diplomaten na moordzaak KVE

05 december 2019

17u40

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft geweigerd vragen te beantwoorden omtrent het uitwijzen van twee Russische diplomaten nadat in de zomer in Berlijn een Georgiër op klaarlichte dag op straat was doodgeschoten.

De bewindsvrouw zei de bevindingen van het federaal parket te willen afwachten. Dit heeft het onderzoek naar de moord op de veertigjarige Georgiër met Tsjetsjeense roots woensdag overgenomen nadat speurders die gewelddaad aan Russische agenten hadden gelinkt. Minuten later zette het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken twee Russische diplomaten het land uit.

Woensdag was Merkel op de NAVO-top in Londen wel opener toen ze zei: "In bilaterale relaties is het uiteraard opmerkelijk dat wij geen actieve hulp bij het uitklaren van dit incident hebben gekregen."

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov reageerde donderdag door te zeggen dat hem "niet bekend is waarop die inschatting steunt". Er zijn talrijke communicatiekanalen die Berlijn en Moskou kunnen gebruiken. Het hoofd van de Russische diplomatie hield echter open hoe zijn land op de uitwijzing van de diplomaten zou reageren.