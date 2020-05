Merkel weigert Trumps uitnodiging voor G7-top in Washington RL

30 mei 2020

03u50

Bron: ANP 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump voor de naderende top geweigerd. Dat meldt nieuwssite Politico.

"Merkel bedankt president Trump voor zijn uitnodiging voor de G7-top in juni in Washington. Maar wegens de algehele situatie met de coronapandemie is ze niet in staat af te reizen naar Washington", aldus woordvoerder Steffen Seibert. "Ze blijft natuurlijk de ontwikkeling van de pandemie volgen."

Vorige week sprak Trump de ambitie uit de top in Washington te houden in plaats van via een videoverbinding. Ook Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, sprak de wens uit dat alle leiders lijfelijk aanwezig zouden zijn. In maart 'ontmoetten' de leiders van de landen elkaar al via een online verbinding.

Trump denkt dat een gezamenlijke bijeenkomst een sterke boodschap uitstraalt. Volgens de Amerikaanse president kan de G7-ontmoeting 'gewoon' bij hem in het Witte Huis gehouden worden. Ook het presidentiële buitenverblijf Camp David in de staat Maryland zou een optie zijn.

Wie vormen de G7?

De G7 bestaat uit de Europese Unie en zeven industriële grootmachten: de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada

