Merkel: “We moeten onze jongeren vertellen over de horror die de geschiedenis over ons en anderen heeft gebracht” jv

28 mei 2019

14u19

Bron: CNN 0 Merkel waarschuwt in een interview met CNN “voor de spoken van het verleden”. “We moeten onze jongeren vertellen over de horror die de geschiedenis over ons en anderen heeft gebracht”, zei ze aan journaliste Christiane Amanpour.

Amanpour vroeg Merkel naar de opkomst van “de donkere, oude demonen: nationalisme, populisme, antisemitisme”. Merkel antwoordde dat Duitsland niet losstaat van wat er zich in de rest van de wereld eveneens aan het voordoen is. “We zien dat in Duitsland ook, maar wij moeten dat altijd in de context van ons verleden zien”, zei Merkel. “Dat betekent dat wij veel waakzamer moeten zijn dan anderen.”

Ze voegde eraan toe dat er nog veel werk is op dat vlak. “Er zijn altijd al antisemieten onder ons geweest. Spijtig genoeg moet tot op vandaag elke synagoge, elke joodse crèche, elke joodse school onder Duitse politiebewaking staan. Dat hebben we door de jaren heen nog niet kunnen oplossen.” Daarom pleit de Duitse bondskanselier, al meer dan dertien jaar aan de macht, voor democratie, voor verdraagzaamheid en voor respect van de mensenrechten. “De onschendbaarheid van menselijke waardigheid moeten we aan elke generatie aanleren”, zei ze op CNN. “Die taak wordt inderdaad alsmaar moeilijker, maar ze moet gebeuren.”

Groenen tweede grootste

Over haar vluchtelingenbeleid - Duitsland ving bijna een miljoen migranten op - zei ze dat je zo’n humanitaire crises als in Syrië en Irak niet oplost door “ons af te sluiten voor elkaar” maar net door “erop toe te zien dat vluchtelingen voldoende verzorging krijgen”.

Merkel lag daarvoor zwaar onder vuur, maar de voorspelde grote doorbraak van extreemrechts in het Europese Parlement heeft zich zondag niet helemaal doorgezet. Dat komt door het succes van de pro-Europese Groenen en Liberalen, én door de grotere opkomst van kiezers. In Duitsland werd de groene partij zelfs de tweede grootste na de CDU van Merkel, die zelf nochtans zware klappen kreeg. Ze ziet daar nu een uitdaging in om “betere antwoorden” te bieden op de problemen die de mensen vandaag bezighouden, zoals het klimaat.