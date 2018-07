Merkel: "VS is niet langer betrouwbare partner" TTR

20 juli 2018

17u32

Bron: Belga 7 De Duitse bondskanselier Angela Merkel ziet in de Verenigde Staten onder president Donald Trump niet langer een betrouwbare partner. Toch wil ze blijven vechten voor het trans-Atlantische partnerschap. Een samenwerking met de VS staat voor ons nog steeds centraal, verklaarde Merkel vandaag op een persconferentie in Berlijn.

"We kunnen niet meer simpelweg vertrouwen op de Verenigde Staten van Amerika als supermacht en ordehandhaver", zei Merkel. "Wat we vele decennia voor vanzelfsprekend hielden, namelijk dat de VS in de hele wereld optreedt als ordehandhaver en dat in voor- en tegenspoed, is niet langer een garantie", luidde het.

Het gevolg is dat Europa meer verantwoordelijkheid moet opnemen, onder andere wanneer het gaat om het bewerkstelligen van oplossingen voor militaire en politieke conflicten in nabije regio's, alsook in het Midden- en Verre Oosten en in Afrika, betoogde de bondskanselier.



"Dit daagt Europa uit", de Europese Unie maakt momenteel een transformatieproces door en erkent de ernst van de situatie, "maar het valt nog te bezien of we de uitdagingen snel genoeg het hoofd kunnen bieden", aldus Merkel.

Trump had tijdens zijn reis naar Europa vorige week onder andere de NAVO in vraag gesteld en de Europese Unie bestempeld als tegenstander. Daarnaast trok de VS zich onder zijn impuls ook terug uit het VN-klimaatakkoord en het akkoord over het Iraanse kernprogramma, allemaal beslissingen die binnen de internationale gemeenschap op scherpe kritiek en afkeuring stuitten.