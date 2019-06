Merkel vreest moeilijke discussies over EU-topjobs FVI

30 juni 2019

19u08

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel vreest dat de beraadslagingen van de Europese leiders over de verdeling van de Europese topjobs een harde dobber worden. "Zoals de zaken er nu uitzien, zullen de discussies niet gemakkelijk worden", zo verklaarde ze zondag bij haar aankomst op een speciale Europese top in Brussel.

"Donald Tusk (Europees Raadsvoorzitter, nvdr) zal een moeilijke opdracht hebben", zo blikte Merkel vooruit op de onderhandelingen. "We gaan proberen om constructief te zijn. Voor mij is het ook belangrijk om een interinstitutioneel conflict tussen de Raad (de Europese instelling waarin de lidstaten zetelen, nvdr) en het Europees Parlement te vermijden."

Voor het voorzitterschap van de Europese Commissie steunde Merkel de voorbije maanden de kandidaat van haar christendemocratische Europese Volkspartij, Manfred Weber, maar volgens indiscreties in een aantal Europese media zou de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans nu op het voorplan staan. Zowel Weber als Timmermans waren door hun Europese partij voor de verkiezingen aangeduid als Spitzenkandidat.

Merkel repte bij haar aankomst niet over namen. Wel wees de bondskanselier erop dat de fracties van de EVP en de sociaaldemocraten in het Europees Parlement gehecht blijven aan het principe dat één van de Spitzenkandidaten Jean-Claude Juncker moet opvolgen in het Berlaymontgebouw. Ook stelde ze vast dat de EVP ondanks haar status van grootste fractie geen meerderheid heeft in het halfrond.

De staatshoofden en regeringsleiders moeten met een versterkte meerderheid een kandidaat voordragen aan het Europees Parlement, dat vervolgens met een absolute meerderheid van de leden de kandidaat moet goedkeuren.