Merkel vraagt om relativeringsvermogen bij Europeanen over aantal opgenomen vluchtelingen ttr

29 maart 2019

20u27

Bron: belga 2 buitenland De Duitse bondskanselier Angela Merkel, die vandaag een vredesprijs uitreikte aan de Jordaanse koning Abdullah II, riep de Europeanen op tot relativeringsvermogen als het gaat over het aantal vluchtelingen dat Europa opnam.

In de Italiaanse stad Assisi wees Merkel op de enorme inspanningen die Jordanië leverde bij de vluchtelingencrisis. Het land nam de laatste jaren niet enkel Palestijnen op, maar ook meer dan 670.000 Syriërs. "Als we dat vergelijken met de grootte van Duitsland, zou dat het toelaten van zo'n 5,7 miljoen mensen betekenen, en in Italië bijvoorbeeld meer dan 4 miljoen mensen.”

In werkelijkheid heeft Duitsland ongeveer een miljoen vluchtelingen opgenomen, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015-2016. "Wij Europeanen zouden er goed aan doen zulke omvang voor ogen te houden", zei Merkel. Ze overhandigde Abdullah vandaag de Franciscaanse vredesprijs "Lamp of Peace", een katholieke prijs die jaarlijks in Assisi wordt uitgereikt. Ook de Italiaanse premier Giuseppe Conte woonde de ceremonie bij.

Merkel, die in eigen land veel kritiek maar ook internationale lof kreeg voor haar optreden tijdens de vluchtelingencrisis, ontving zelf de prijs in 2018. Eerder winnaars zijn onder meer de Dalai Lama, de Poolse Lech Walesa en pausen Johannes Paulus II, Benedictus XVI en Franciscus.