Merkel voor vierde keer tot bondskanselier verkozen

14 maart 2018

10u19

Bron: ANP, Reuters, der Spiegel 1 Angela Merkel is voor de vierde keer gekozen tot Duits bonskanselier. De 63-jarige christendemocrate kreeg in de Bondsdag 364 van de 688 uitgebrachte stemmen, maar elf boven de nodige meerderheid. Haar regering, die voor de derde keer bestaat uit een 'grote coalitie' van christendemocraten en sociaaldemocraten, heeft 399 zetels. Het huidige parlement telt 709 zetels.

Er waren 9 onthoudingen en 315 tegenstemmen. De stemming was geheim, maar duidelijk was dus dat ook enkele parlementsleden uit haar eigen coalitie tegen hebben gestemd. Dat gebeurde ook bij de drie vorige coalities, maar met 364 stemmen en een meerderheid bij 355 is het wel de krapste meerderheid ooit voor Merkel.

De christendemocrate aanvaardde het bondskanselierschap met de woorden "Ik aanvaard de stemming".

Merkel wordt deze voormiddag nog benoemd door bondspresident Frank-Walter Steinmeier, rond de middag volgt dan nog de finale eedaflegging voor de Bondsraad en het parlement. In de namiddag volgt de eedaflegging van de ministers, om 17 uur zit Merkel de eerste regeringsvergadering van de nieuwe coalitie voor.

De vorming van de nieuwe regering van CDU/CSU en SPD heeft 171 dagen geduurd. Dat is een record voor de vorming van een regering in de Bondsrepubliek. Merkel is al regeringsleider sinds 2005. Ze regeerde één keer met de liberale FDP (2009-2013).

