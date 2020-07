Merkel voor het eerst met mondmasker op officiële foto’s na kritische vraag ADN

03 juli 2020

16u07

Bron: ANP, Reuters 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel is voor het eerst op een officiële foto verschenen met een mondmasker op.

De 65-jarige CDU-politica droeg een kapje met het logo van het Duitse EU-voorzitterschap tijdens een ontmoeting met haar partijgenoot Reiner Haselhoff, de premier van Saksen-Anhalt.

Een journalist had Merkel eerder deze week nog gevraagd waarom ze niet vaker wordt gezien met dergelijke gezichtsbedekking, terwijl haar regering een mondmaskerplicht heeft ingevoerd op sommige publieke plaatsen.



"Als ik de regels over het houden van voldoende afstand volg, hoef ik geen mondkapje te dragen", legde Merkel, die erom bekend staat goed de opiniepolls in de gaten te houden, uit. De bondskanselier benadrukte dat ze wel een masker draagt als dat niet kan, bijvoorbeeld tijdens privémomenten als ze gaat winkelen en dus op momenten dat ze niet gezien wordt door het grote publiek. Met een glimlach voegde ze toe: “Ik ga u niet vertellen waar ik ga shoppen.”

Sommige Duitse politici lijken het moeilijk te vinden zich aan de coronaregels te houden. Tijdens een stemming in het Duitse parlement moest de vicevoorzitter zijn collega's vrijdag herhaaldelijk oproepen voldoende afstand te houden. Ook droegen veel parlementariërs geen mondkapjes.