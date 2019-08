Merkel: “Via dialoog moet er oplossing komen voor conflict in Hongkong” SVM

14 augustus 2019

18u31

Bron: Belga 0 Angela Merkel wil dat er via dialoog gezocht wordt naar een oplossing voor het aanhoudende conflict in Hongkong. De Duitse bondskanselier dringt er bij beide partijen op aan om te voorkomen dat het geweld escaleert. Merkel wil ook dat de rechten van de burgers van Hongkong gerespecteerd worden. Dat zei ze na een ontmoeting met de Litouwse president Gitanas Nauseda in Berlijn.

"Alles moet in het werk worden gesteld om geweld te voorkomen. Via dialoog moet er een oplossing gevonden worden", aldus Merkel.

Volgens de bondskanselier doet de Duitse regering haar duit in het zakje, maar wel "op basis van de geldende wetten in Hongkong”. De vroegere Britse kolonie werd in 1997 overgedragen aan China, op voorwaarde dat Hongkong minstens vijftig jaar zijn eigen democratisch bestuur en rechtssysteem zou houden. “De rechten van de burgers van Hongkong mogen daarbij niet in twijfel getrokken worden”, aldus Merkel.

“We verwerpen quasi-terroristische daden”

Enkele weken geleden ontstonden er massale betogingen in Hongkong tegen een wet waardoor criminelen zouden kunnen worden uitgeleverd aan China. De wet is ondertussen opgeschort, maar de protesten zijn uitgegroeid tot een veel grotere politieke beweging. De betogers hebben enkele dagen in de luchthaven van Hongkong geprotesteerd, waardoor een aanzienlijk aantal vluchten werd geannuleerd.

Ook China heeft vandaag gereageerd. "We verwerpen ten sterkste deze quasi-terroristische daden", zei een regeringswoordvoerder. Een retoriek die alleen maar olie op het vuur heeft gegooid, want onder andere hierdoor ontstond de vrees dat een militaire interventie zou kunnen gebruikt worden om een abrupt einde te maken aan de protesten.