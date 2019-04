Merkel verwijdert ‘nazi-schilderijen’ uit haar werkkamer Annemieke van Dongen

11 april 2019

14u44

Bron: AD.nl 2 Buitenland Jarenlang sierden ze muren van de werkkamer van de Duitse Bondskanselier: twee schilderijen van de wereldberoemde schilder Emil Nolde. Maar Angela Merkel wil er vanaf. Er zouden immers nieuwe inzichten zijn over het dubieuze oorlogsverleden van de Duitse kunstenaar.

Op een persconferentie zei Merkel vorige week dat de schilderijen teruggaan naar hun eigenaar, omdat ze nodig zijn voor een tentoonstelling in Berlijn. Die tentoonstelling in het Hamburger Bahnhof Museum werpt nieuw licht op het werk van Nolde tijdens het nationaalsocialistische regime.



Nolde is lang afgeschilderd als een slachtoffer van de nazi's. Hitler - zelf een fanatiek schilder van realistische tafereeltjes - vond zijn werk maar niks. Hij beschouwde de moderne expressionistische schilderijen van Nolde als ‘on-Duits'. Een van de werken van Nolde, Het leven van Christus, was zelfs het pronkstuk van de beruchte ‘ontaarde kunst’-tentoonstelling in München in 1937, waar de nazi's ‘on-Duitse’ moderne kunst aan de schandpaal nagelden. Vier jaar later stelde de Rijkskamer voor de Beeldende Kunsten in Berlijn Nolde de eis dat hij toestemming moest vragen om werken te verkopen of tentoon te stellen.

Dit is de tragiek. Ook heel slechte mensen kunnen heel mooie kunst maken Henk van Os, kunsthistoricus

Overdreven

In zijn memoires overdreef Nolde die inperking van zijn vrijheid nogal. Hij beweerde dat het hem verboden was om überhaupt te schilderen. Dat zogenaamde verbod molk hij tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog uit met een serie die hij de ‘Ongeschilderde Schilderijen’ noemde.



Die mythe leidde de aandacht af van zijn nazisympathieën. Aan de gevel van zijn huis vlakbij de Deens grens wapperde in 1933 een hakenkruisvlag, schrijft The New York Times. Hij was lid van de nazipartij en vond het een goed idee om joden het land uit te gooien. In 2013 kwam door archiefonderzoek aan het licht dat Nolde zijn collega-kunstschilder Max Pechstein onterecht als jood heeft gerapporteerd bij het ministerie van Propaganda.

Nazisympathieën

De nazisympathieën van Nolde waren echter al veel langer bekend, zegt kunsthistoricus Henk van Os. “Daar wist ik als schooljongen al van”. Of Merkel er ook vanop de hoogte was? Haar besluit om afstand te doen van de werken volgde vlak nadat kunsthistoricus Felix Krämer in de Duitse media de vraag opwierp of “werk van een toegewijde nazi wel gepast is” aan de muur van de Bondskanselarij.

Van Os vindt Merkels besluit niet onverstandig. “Ik kan me voorstellen dat dit voor haar gevoelig ligt. Maar dat neemt niet weg dat Nolde een heel groot kunstenaar was. Dat is de tragiek. Ook heel slechte mensen kunnen heel mooie kunst maken.”