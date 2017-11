Merkel tikt haar landbouwminister op de vingers omdat hij instemde met verlenging glyfosaatvergunning LB

Bron: ANP 0 EPA Bondskanselier Merkel en haar landbouwminister Christian Schmidt tijdens een meeting rond milieuvervuiling door dieselwagens. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft vandaag haar minister van Landbouw Christian Schmidt op de vingers getikt omdat hij had ingestemd met de verlenging van de Europese vergunning van onkruidverdelger glyfosaat. Die Duitse steun "strookte niet met het standpunt waarover de regering een akkoord had bereikt", zei Merkel.

Gisteren zette een meerderheid van de lidstaten van de Europese Unie het licht op groen voor een nieuwe vergunning van glyfosaat voor vijf jaar. Dat gebeurde met steun van Duitsland, dat totaal onverwacht was overgestapt naar het kamp van de voorstanders. Begin november had de Duitse regering, die zich in lopende zaken bevindt, nog voor een onthouding gekozen.

Op eigen houtje

Merkel zei vandaag dat ze een onderhoud heeft gehad met Schmidt, een minister van haar conservatieve Beierse zusterpartij CSU. Ze bevestigde dat de Duitse stem niet in overeenstemming was met de richtlijnen die binnen de regering waren bepaald. "Zo'n incident mag zich niet herhalen", verklaarde de bondskanselier na afloop. Schmidt zelf erkende dat hij op eigen houtje had gehandeld. "Ik heb de beslissing zelf genomen, in het kader van mijn ministeriële bevoegdheid."

Funest voor coalitievorming

Vanochtend had de sociaaldemocratische minister van Milieu Barbara Hendricks nog bij Merkel aangedrongen op "maatregelen die het vertrouwen kunnen versterken". Hendricks had zich steeds gekant tegen de vergunning en waarschuwde dat de demarche van Schmidt funest zou kunnen zijn voor de pogingen van de bondskanselier om een nieuwe coalitie met de SPD op de been te brengen. SPD-parlementslid Ralf Stegner had het over "een duidelijke vertrouwensbreuk".

Ruim twee maanden na de verkiezingen zit Duitsland nog steeds zonder nieuwe regering. De voorbije dagen is de sociaaldemocratische SPD teruggekomen op haar eerdere voornemen om in oppositie te gaan. Dat gebeurde nadat de eerste coalitiebesprekingen van Merkel met de liberale FDP en de groenen mislukten.