Merkel tijdens herdenking Kristallnacht in Duitsland: "We ervaren opnieuw een verontrustend antisemitisme dat het joodse leven bedreigt"

09 november 2018

15u54

Bron: Belga 5 De Duitse bondskanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier hebben vandaag in een toespraak de tachtigste verjaardag van de Kristallnacht en de honderdste verjaardag van de stichting van de republiek herdacht. De twee wereldoorlogen en de holocaust zijn onlosmakelijk verbonden met de Duitse identiteit, klonk het in Berlijn. Merkel waarschuwde voor een toenemende haat tegen Joden in Duitsland en elders in de wereld.

Merkel riep in een synagoge in Berlijn op tot een vastberaden aanpak van racisme, xenofobie en uitsluiting. “Er is weer een bloeiend joods leven in Duitsland, “ zei de CDU-politica op een herdenking van de pogromnacht van de nationaal-socialisten. “Maar tegelijkertijd ervaren we een verontrustend antisemitisme, dat het joodse leven in ons land en andere veilig geachte plaatsen in de wereld bedreigt”.

Moslims

De bondskanselier sprak ook over antisemitische neigingen onder moslims. “Moslims mogen op dat vlak nooit veralgemeend worden, als in naam van hun geloof geweld gepleegd wordt”, zei ze. Maar laat het duidelijk zijn “dat iedereen die in ons land woont, de waarden en normen van onze grondwet in acht moet nemen”.

President Frank-Walter Steinmeier hield een toespraak in de Bondsdag in Berlijn. “We moeten ook de wortels van de democratie en de strijd voor vrijheid in herinnering brengen, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog toen de Duitse monarchie werd opgeheven en de Weimar Republiek op 9 november 1918 ontstond”, verklaarde hij.

"We mogen trots zijn op onze tradities van vrijheid en democratie, zonder de gruwel van de shoah uit het oog te verliezen", zei Steinmeier, met de Hebreeuwse term verwijzend naar de holocaust. “Nationalisten willen graag het verleden in een beter daglicht stellen en een perfect beeld oproepen van een wereld die niet bestond. Een democratisch patriottisme is geen geruststellend kussen, maar een constante stimulans", zei de president.

Meest pijnlijke kwestie in de Duitse geschiedenis

Vandaag werd ook de val van de Berlijnse Muur van 29 jaar geleden gevierd, die Steinmeier de "beste 9 november in de Duitse geschiedenis noemde". Maar het blijft echter de meest moeilijke en meest pijnlijke kwestie in de Duitse geschiedenis "hoe slechts een paar jaar na de democratisering van 1918 de vijanden van de democratie - de nazi's in 1933 - de verkiezingen konden winnen en het Duitse volk zijn Europese buurlanden overrompelde met oorlog en uitroeiing", zei Steinmeier. "Joodse gezinnen werden opgesloten in veewagons, en ouders werden met hun kinderen naar de gaskamers gestuurd".

Tijdens de Kristallnacht op 9 november 1938 werden honderden synagogen en joodse winkels geplunderd en in brand gestoken, tienduizenden joden publiekelijk vernederd en gedeporteerd en minstens honderd Joden vermoord.

