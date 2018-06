Merkel sluit compromis met CSU: geen grenscontroles voor 1 juli Duits bondskanselier heeft twee weken voor Europese aanpak van de migratieproblemen Redactie

18 juni 2018

14u11

Bron: Belga, Reuters, VRT 4 De partij van de christendemocraten in Beieren, de conservatieve CSU, geeft bondskanselier Angela Merkel (CDU) twee weken de tijd om met een Europese aanpak van de migratieproblemen te komen. Voor 1 juli zullen er geen vluchtelingen teruggestuurd worden , zodat Merkel in die periode een Europese oplossing kan vinden. Merkel heeft het compromis aanvaard, zo zei ze vanmiddag op een persconferentie.

De Duitse regering ging aan het wankelen over de kwestie, nadat minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) vorige week zijn migratieplan uit de doeken deed. Vluchtelingen die al in een ander Europees land geregistreerd zijn, wil hij aan de grens tegenhouden en terugsturen. Merkel is daar radicaal tegen en ijvert voor een Europese oplossing.

Europese top

Het compromis geeft Merkel de kans om op de volgende Europese top, op 28 juni, te overleggen over een eerlijke verdeling van de vluchtelingen over de Europese lidstaten. Het akkoord geeft haar een sterk mandaat om op de top tot een bilaterale overeenkomst te komen, aldus Merkel.



CDU ondersteunt het initiatief van Seehofer, zo zei Merkel vanmiddag op een persconferentie. Beide partijen "hebben het gemeenschappelijke doel om het aantal nieuwkomers te verminderen, zodat de situatie van 2015 niet herhaald wordt", aldus de bondskanselier.



'Het onverantwoord terugsturen van mensen aan onze grenzen is geen goede manier om het aantal nieuwkomers te verminderen' Duits bondskanselier Angela Merkel

Maar het "onverantwoord terugsturen van mensen aan onze grenzen" is geen goede manier, aldus Merkel. "Dat kan leiden tot een ongewenst domino-effect en de hele Europese samenwerking beïnvloeden." De bondskanselier heeft wel ingestemd met een eis van de CSU om geen mensen toe te laten die eerder uitgewezen zijn.

Druk op regering

Het compromis verlicht de druk op de Duitse regering enigszins, althans tijdelijk. Als Seehofer zijn plan onmiddellijk in de praktijk had gebracht, had Merkel hem moeten ontslaan. Dan zou de CSU uit de vierde regering-Merkel stappen.

De christendemocraten hebben 249 van de 709 zetels. De CDU heeft er 200, de CSU 49. Zonder CSU zou de Grote Coalitie niet langer een meerderheid hebben.