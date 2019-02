Merkel reageert op uitspraak Trump: “IS is nog niet verslagen” ttr

08 februari 2019

14u34

Bron: anp 1 Islamitische Staat is wel zo goed als verdreven uit Syrië, maar nog niet bepaald verslagen. Zo reageert de Duitse bondskanselier Angela Merkel op een opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump zei eerder deze week dat hij misschien volgende week al kan melden dat ook het laatste territorium van IS is heroverd en het kalifaat definitief ten einde is. De president wil de tweeduizend Amerikaanse militairen in Syrië dan ook snel naar huis halen, wellicht al voor eind april.

“De zogenaamde Islamitische Staat is gelukkig verdreven uit zijn territorium. Maar jammer genoeg betekent dat niet dat IS is verdwenen", zegt Merkel. Nu het zijn grondgebied kwijt is, gaat IS over op “asymmetrische oorlogsvoering”, aldus Merkel. Dat betekent dat de terreurgroep ondergronds kan gaan. Ze noemt de situatie in Syrië verontrustend.