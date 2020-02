Merkel: "Racisme is een vergif in onze samenleving" Redactie

20 februari 2020

13u36

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft racisme "een vergif in onze samenleving" genoemd. Ze reageert daarmee op de schietpartij die woensdagavond plaatsvond in twee shishalounges in de stad Hanau. Aangenomen wordt dat de verdachte handelde uit vreemdelingenhaat.

"Racisme is een gif. Haat is een gif. En deze haat bestaat in onze samenleving", zo deelde de Duitse regeringsleider mee tijdens een persconferentie in Berlijn. "En het is de schuld van veel misdaden in onze samenleving.”

"Dit is een uitermate trieste dag voor ons land. De diepe pijn over de gewelddadige dood van zo veel medeburgers die de mensen nu in Hanau voelen, voel ook ik. En voelen de mensen in heel Duitsland."

De schutter had woensdagavond in totaal negen mensen doodgeschoten in twee shishabars in Hanau. De meeste slachtoffers hadden een migratieachtergrond, al is het niet duidelijk of ze een buitenlandse nationaliteit hadden. De vermoedelijke dader werd later dood aangetroffen in zijn woning, waar ook het lijk van zijn moeder ontdekt werd.

Alles wordt in het werk gesteld om de achtergrond van de moorden volledig aan het licht te brengen, verduidelijkte Merkel nog.