Merkel: "Duitsland is verantwoordelijk voor de Holocaust"

10 februari 2018

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in haar wekelijkse podcast op zaterdag gewezen op de historische schuld die Duitsland heeft aan de Holocaust. "Als Duitsers zijn wij verantwoordelijk voor wat er tijdens de Holocaust, de Shoah, in het nationaal-socialisme is gebeurd."