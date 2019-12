Merkel praat met nieuwe leiders van Duitse sociaaldemocraten over koers regeringscoalitie KVE

12 december 2019

15u58

Bron: Belga 0 De nieuwe leiders van de Duitse sociaaldemocratische partij SPD hebben in Berlijn een kort gesprek gehad met bondskanselier Angela Merkel over welke koers de brede regeringscoalitie van het land verder moet varen.

Saskia Esken en Norbert Walter-Borjans, vrij onbekende politici van de linkervleugel van de SPD, kwamen als winnaar uit de bus bij de verkiezing voor het leiderschap van de partij. Esken, die lid is van de Bundestag, en Walter-Borjans, een vroegere deelstaatminister van Financiën, zijn sinds hun verkiezing teruggekomen op eerdere beloftes dat ze opnieuw zouden onderhandelen over het coalitieakkoord met het conservatieve blok van Merkel.

"We hadden een goed gesprek dat een uur duurde, heel open en aangenaam", zei Walter-Borjans aan de krant Rheinische Post na de ontmoeting met Merkel. De ontmoeting was bedoeld om kennis te maken, zonder dat daarbij harde beslissingen werden genomen, zeiden bronnen binnen de coalitie na het gesprek.

SPD-leiders overleggen met de christendemocratische CDU van Merkel en haar Beierse zusterpartij CSU over een ontmoeting voor Kerstmis om substantiële kwesties te bespreken. Het nieuwe leiderschap van SPD wil de fundamenten van het regeringsbeleid niet aanvechten, maar streeft naar meer overheidsinvesteringen in infrastructuur, een sterke verhoging van het minimumloon en wijzigingen in de wetgeving tegen klimaatverandering waarover de coalitiepartners het onlangs eens werden.